Standard Chartered reagiert nach KI‑Kontroverse und startet neues Repräsentanzbüro in Genf

Der CEO Bill Winters entschuldigt sich nach umstrittenen Äußerungen zur KI und zu Stellenabbau. Parallel stärkt die Bank ihre europäische Präsenz mit einem neuen Büro in Genf, das von Srini Nanduri geleitet wird.

Standard Chartered ist in den letzten Wochen in einen internationalen Shitstorm geraten, nachdem der Vorstandsvorsitzende Bill Winters in einem Interview über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf das Humankapital gesprochen hatte.

Er erklärte, dass die Bank bis zum Jahr 2030 rund 8 000 Stellen abbauen wolle, und betonte dabei, dass es nicht primär um Kostensenkungen gehe, sondern um den Ersatz weniger wertvollen Humankapitals durch Finanz‑ und Investitionskapital. Diese Aussage löste in den sozialen Medien und in Fachkreisen heftige Reaktionen aus, weil sie den Eindruck erweckte, dass das Unternehmen seine Mitarbeiter als austauschbare Ressource betrachte. Winters versuchte anschließend, den Schaden zu begrenzen, indem er auf LinkedIn ein halbfertiges Entschuldigungsposting veröffentlichte.

Dort betonte er, dass er seine Kolleginnen und Kollegen sehr schätze und ihnen helfen wolle, den rasanten Wandel in der Finanzbranche zu bewältigen. Die widersprüchlichen Botschaften - einerseits die Ankündigung massiver Stellenkürzungen, andererseits das Versprechen wertschätzender Unterstützung - sorgten für Verwirrung und Kritik sowohl bei Angestellten als auch bei Investoren.

Parallel zu diesem Personalthema entwickelt sich das Schweizer Geschäft der Bank weiter, nachdem es in den vergangenen Jahren mehrere unsichere Phasen durchlebt hat. 2007 übernahm Standard Chartered die Privatkunden der American Express Bank in Genf, doch das Geschäft entwickelte sich nicht wie erhofft. 2014 berichtete finews über Pläne, das schweizerische Private‑Banking wieder zu veräußern. Da sich kein Käufer fand, wurden die Büros geschlossen und rund 75 Mitarbeitende entlassen.

Im November des Vorjahres spekulierte Bloomberg über ein mögliches Comeback im Private‑Banking, doch das Unternehmen wählte einen anderen Kurs. Im Sommer soll ein neues Repräsentanzbüro in Genf eröffnet werden, für das die FINMA bereits ihre Genehmigung erteilt hat. Dieses Büro soll die Präsenz von Standard Chartered in Europa stärken und die grenzüberschreitenden Bankdienstleistungen für Finanzinstitute und Unternehmen im Rahmen des Corporate & Investment Banking (CIB) weiter ausbauen. Für das neue Büro in Genf wurde Srini Nanduri zum Leiter ernannt.

Nanduri bringe umfassende Erfahrung in der Betreuung multinationaler Unternehmen und Finanzinstitute mit und soll die Beziehung zu den CIB‑Kunden vor Ort vertiefen. Nicolo Salsano, CEO Europa von Standard Chartered, betonte, dass die Eröffnung des Repräsentanzbüros ein zentraler Baustein für das nachhaltige, langfristige Wachstum des europäischen Geschäfts sei.

Das Büro, das am Place de la Synagogue im Herzen des Genfer Bankenviertels entstehen wird, soll den Kunden ermöglichen, ihre sich wandelnden grenzüberschreitenden Bedürfnisse besser zu verstehen und sie effektiver mit dem internationalen Netzwerk der Bank zu verbinden. Nanduri ergänzte, dass die Schweiz nach wie vor eine große globale Bedeutung für multinationale Unternehmen und Finanzinstitute habe und die Bank freue sich darauf, einen positiven Beitrag zum lokalen Bankensektor zu leisten.

Der Mietvertrag sei bereits unterschrieben, und das neue Büro werde in den kommenden Monaten seine Türen öffnen, um die strategische Ausrichtung von Standard Chartered in Europa zu festigen





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