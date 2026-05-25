Stan Wawrinka beendet French Open-Abschiedstour nach drei Stunden und vier Minuten

Der ehemalige Weltranglisten-Vierte Stan Wawrinka hat seine Abschiedstour am French Open nach nur drei Stunden und vier Minuten beendet. Der 41-jährige Waadtländer verlor im Auftaktduell gegen Jesper de Jong und trat als Lucky Loser ins Hauptfeld ein, weil Wawrinka ursprünglich mit Arthur Fils antritt, doch dieser aufgrund Verletzungsproblemen absagte.

Stan Wawrinka (ATP 119) hat seine Abschiedstour am French Open nach nur drei Stunden und vier Minuten beendet. Der 41-jährige Waadtländer verlor im Auftaktduell gegen Jesper de Jong (ATP 109) mit 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Der Niederländer trat als Lucky Loser ins Hauptfeld ein, weil Wawrinka ursprünglich mit Arthur Fils (ATP 19) antritt, doch dieser aufgrund Verletzungsproblemen absagte. Nach der Partie wurde Wawrinka von der Turnierdirektorin Amélie Mauresmo geehrt. Es gab auch einen Videoclip mit seinen besten Szenen vom French Open, den Wawrinka 2015 gewann.

'Es ist hart', sagte Wawrinka im Platzinterview mit feuchten Augen zu seinem Abschied. Am Schluss wurde ein zweiter Videoclip eingespielt, wo Tennisgrößen wie Roger Federer, Jannik Sinner, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Gaël Monfils und Novak Djokovic Wawrinka für die Zukunft alles Gute wünschten. Bei den Frauen gab es für die Schweizerinnen zwei Siege.

Eine Stunde nach Belinda Bencics (WTA 11) klarem 6:2, 6:3 gegen die Österreicherin Sinja Kraus (WTA 98) gewann Jil Teichmann (WTA 170) gegen Ludmila Samsonova (WTA 27) aus Russland mit 6:4, 6:4. Susan Bandecchi (WTA 215) siegte bei ihrer Grand-Slam-Premiere gegen die Spanierin Cristina Bucsa (WTA 33) mit 6:4, 2:6, 6:4. Viktorija Golubic (WTA 82) steht noch im Einsatz. Sie spielt gegen die Ungarin Panna Udvardy (WTA 59)





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