Stalker aus Zürich verurteilt: Fast 66.000 WhatsApp-Nachrichten und Morddrohungen

Ein 28-jähriger Mann aus Zürich wurde vom Bezirksgericht Zürich wegen Nötigung, Identitätsmissbrauch und rechtswidrigem Aufenthalt verurteilt. Über 16 Monate hinweg belästigte er seine ehemalige Intimpartnerin mit fast 66.000 WhatsApp-Nachrichten, darunter Morddrohungen und verstörende Bilder, sowie fast 60 Anrufe pro Tag. Zusätzlich erstellte er auf TikTok rufschädigende Inhalte unter falscher Identität. Das Gericht verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten und eine Geldstrafe, sowie ein fünfjähriges Kontakt- und Rayonverbot. Ein Landesverweis wurde nicht ausgesprochen.

Ein 28-jähriger Mann tamilischer Herkunft, wohnhaft in Zürich , wurde vom Bezirksgericht Zürich zu einer bedingten Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt. Der Grund für das Urteil sind 16 Monate intensiven Stalking s, bei dem er seiner ehemaligen Intimpartnerin unglaubliche 65.892 WhatsApp-Nachrichten schickte. Dies ging einher mit fast 60 Anrufen pro Tag, was die Belästigung auf ein extremes Maß steigerte.

Die Inhalte der Nachrichten waren erschütternd und zeugten von einer tiefen Besessenheit und Aggression. Der Mann drohte seiner ehemaligen Partnerin wiederholt damit, sie zu erstechen, sollte er sie nicht bekommen können. Diese Drohungen waren teilweise im Minutentakt versandt worden und wurden durch explizite Messer- oder Axt-Emojis untermalt, wie der „Tages-Anzeiger“ berichtete. Zusätzlich schickte er ihr Videos und Bilder von aufgeschlitzten Pulsadern, eine Form der psychischen Gewalt, die tiefe Spuren hinterlassen muss. Seine digitale Verfolgung ging sogar so weit, dass er auf der Social-Media-Plattform TikTok Konten erstellte, auf denen er sich als seine ehemalige Partnerin ausgab und rufschädigende Inhalte verbreitete. Insgesamt kamen innerhalb der 16 Monate laut „Tages-Anzeiger“ 28.159 Anrufe und 65.893 Nachrichten zusammen, ein beispielloser Fall von digitaler Aggression. Vor dem Bezirksgericht Zürich musste sich der Mann nun verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von elf Monaten, bedingt, sowie eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Franken gefordert, zuzüglich eines Landesverweises. Die Anklagepunkte lauteten auf Nötigung, Drohung, Identitätsmissbrauch und rechtswidrigen Aufenthalt. Der Richter verurteilte die Taten als zutiefst zu verurteilende Handlungen und sprach den Angeklagten in allen Punkten schuldig, mit Ausnahme der expliziten Drohung. Die Strafe fiel mit neun Monaten Freiheitsstrafe, ebenfalls bedingt, und einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 10 Franken aus. Beide Strafen wurden auf eine Probezeit aufgeschoben, was bedeutet, dass sie bei erneuter Straffälligkeit vollstreckt werden. Gelingt dem Verurteilten die Einhaltung der Bewährungszeit, werden die Strafen mit Ablauf der Frist nichtig. Zusätzlich verhängte das Gericht ein fünfjähriges Kontakt- und Rayonverbot gegenüber dem Opfer, das der Mann strikt einhalten muss. Ein Landesverweis wurde jedoch nicht ausgesprochen, da Nötigung nach Ansicht des Gerichts kein Delikt ist, das zwangsläufig eine Ausweisung zur Folge hat. Eine Ausweisung käme nur in Frage, wenn eine konkrete Gefahr weiterer Taten bestünde, was hier nicht der Fall sei. Ob der Mann letztendlich in sein Herkunftsland Sri Lanka zurückkehren muss, hängt nun vom Ausgang einer geplanten Beschwerde in seinem Asylverfahren ab





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