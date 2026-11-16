Diebe stahlen eine historische 130-Kilo-Glocke aus der Herz-Jesu-Kirche in Manitoba. Die Polizei prüft Schrottplätze und kontaktierte Recyclingfirmen zur Fahndung.

In der Provinz Manitoba ist eine bedeutende historische Kirchenglocke zum Opfer eines Metallraubs geworden. Diebe haben die mehr als 130 Kilo schwere Glocke aus dem Turm der Herz-Jesu-Kirche entwendet. Die Polizei sucht nun nach Spuren und überprüft gezielt Schredder- und Recyclinganlagen in der Region.

Kriminalität im Kirchturm von Manitoba

Diebstahl einer Kirchenglocke stellt die lokale Polizei vor komplexe Ermittlungsherausforderungen. Täterschaften entwendeten das Objekt aus der Höhe des Glockenturms. Schäden an der Holzverkleidung deuten auf einen gewaltsamen Zugang hin. Die genaue Methode der Entwendung bleibt vorläufig ungeklärt.

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Fahndung nach wertvollem Altmetall

Die Beute bestand aus Messing, einem Material mit hohem Wiederverwertungswert. Der kunstvolle Schmuck ist sekundär gegenüber dem Rohstoffwert. Ermittler gehen von einem Motiv zur Verwertung als Schrott aus. Der Kontakt zu lokalen Abfallwirtschaftsbetrieben ist Teil der Suche.

Historische Herkunft der Beute

Die Glocke hat eine lange Geschichte jenseits Manitobas. Historische Aufzeichnungen verorten ihre Entstehung in der Schweiz. Der Import nach Kanada erfolgte im Jahr 1906. Die Kirche gehört zur ukrainisch-katholischen Gemeinde.

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Ermittlungsstrategie der Behörden

Offizielle Stellen kontaktieren Recyclingunternehmen systematisch. Der Fokus liegt auf dem Abfluss wertvoller Metalle. Bilder dokumentieren den Zustand des beschädigten Turms. Die Suche nach Hinweisen läuft auf Hochtouren.

Auswirkungen auf die Gemeinschaft

Der Verlust betrifft die historische Identität der Region. Die Herz-Jesu-Kirche ist ein zentrales Gebäude. Die Gemeinschaft reagiert betroffen auf den Vorgang. Die Behörden hoffen auf öffentliche Unterstützung bei der Lösung des Falls.