Stadtspital Zürich führt einzigartiges Krebsprogramm für junge Patienten ein

Das Stadtspital Zürich bietet unter 50-Jährigen ein umfassendes Behandlungsprogramm für Verdauungstumoren an, das neben medizinischer Therapie auch psychoonkologische Betreuung, Fruchtbarkeitssicherung, Ernährungs- und Berufsberatung einbezieht. Die steigende Krebsrate bei jungen Menschen und das Bewusstsein für Risikofaktoren werden im Fokus des Ansatzes.

Immer mehr junge Menschen kämpfen mit Krebs, und das Stadtspital Zürich reagiert mit einem innovativen Programm, das speziell die Bedürfnisse von Patienten unter 50 Jahren adressiert.

Einzigartiges Programm für jüngere Patienten

Das Angebot richtet sich vor allem an Betroffene mit Verdauungstumoren wie Bauchspeicheldrüsen-, Darm- oder Magenkrebs. Dabei steht nicht nur die medizinische Behandlung im Vordergrund, sondern auch die psychosoziale Betreuung, Ernährungsberatung, Physiotherapie und Berufliche Zukunftsorientierung. Das Programm ist schweizweit einzigartig, denn es kombiniert Onkologie, Fertilitätsmedizin, psychoonkologische und sozioökonomische Unterstützung in einem ganzheitlichen Konzept. Die Zahlen zeigen, dass Darmkrebs, einst als Krankheit der Älteren betrachtet, bei jüngeren Menschen zunimmt.

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Nach einer Analyse von fast 100.000 Fällen in den letzten vier Jahrzehnten liegt die Rate bei unter 50-Jährigen bei etwa sieben Fällen pro 100.000 Personen und Jahr, während sie bei über 50-Jährigen dank regelmäßiger Vorsorge sinkt. Das Stadtspital rät Hausärztinnen und Hausärzten, bei ungewöhnlichen oder anhaltenden Beschwerden das Alter nicht als Ausrede zu benutzen. Die Ärzte betonen, dass eine frühzeitige Diagnose die Therapieergebnisse deutlich verbessert.

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Psychoonkologie und Fruchtbarkeit im Fokus

Das Programm umfasst neben der Tumorbehandlung auch psychoonkologische Betreuung, wobei Angst vor Zukunft und Existenz wie die Krebsdiagnose selbst stark belastet. Neben Ernährungs- und Physiotherapie wird eine Unterstützung in Fragen der Fruchtbarkeit angeboten, da manche Krebstherapien die Empfängnisfähigkeit beeinträchtigen können. Zusätzlich bieten die Fachärzte Berufs- und Laufbahnberatung an, damit junge Patienten ihre Lebenspläne nicht vollständig aufgeben müssen. Risikofaktoren wie genetische Veranlagungen, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Übergewicht, Bewegungsmangel sowie Alkohol- und Tabakkonsum werden ebenfalls berücksichtigt, um Präventionsstrategien zu entwickeln.

Im Zentrum der Forschung steht nun auch die Darmflora und ihr Zusammenwirken mit Antibiotika, die das Mikrobiom und damit die Darmgesundheit beeinflussen. Während die Chirurgen überlegen, wie intensiv die Therapie sein kann, berücksichtigen sie das individuelle biologische Alter und die schnelle Regeneration, die manche älteren Patienten nach großen Bauchoperationen zeigen. Das Ziel bleibt, keine unnötigen Ängste zu schüren, aber Beschwerden, die anhalten oder mit Warnzeichen einhergehen, lassen sich im Rahmen des Programms konsequent untersuchen und behandeln.