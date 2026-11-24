Der Stadtrat Stein am Rhein evaluiert Optionen für die Walderhöfe. Ein erster Workshop des Begleitgremiums Landwirtschaft zeigte Lösungsansätze auf, ohne jedoch bereits verbindliche Entscheidungen zu treffen.

Der Stadtrat von Stein am Rhein befindet sich in einer intensiven Planungsphase bezüglich der städtischen Walderhöfe. Die Diskussionen um die langfristige Zukunft der Liegenschaft begannen im Oktober mit einem ersten Workshop des Begleitgremiums Landwirtschaft. In dieser Sitzung tauschten sich Vertreter aus Landwirtschaft, Politik und der lokalen Bevölkerung über die künftige Nutzung der Flächen und Gebäude aus. Die Gespräche dienten dazu, erste gemeinsame Stossrichtungen zu identifizieren und den Investitionsbedarf sowie die finanzielle Tragbarkeit für die Stadt zu analysieren.

Berichterstatter überlegen verschiedene Nutzungsmodelle

Während der Beratungen wurden unterschiedliche Formen der Bewirtschaftung sowie die Vergabe der vorhandenen Gebäude und Ackerflächen detailliert durchleuchtet. Ein zentrales Argument, das in den Diskussionen deutlich zum Vorschein kam, ist der Wunsch, den landwirtschaftlichen Boden weiterhin im Eigentum der Stadt Stein am Rhein zu behalten. Zudem steht die Absicht im Raum, die Walderhöfe weiterhin landwirtschaftlich zu nutzen, um die lokale Nahrungsmittelproduktion zu sichern. Die Teilnehmer sahen dabei auch das Potenzial, die Gebäude im Baurecht abzugeben, um so die Betriebskosten zu optimieren und neue Akteure einzubinden.

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Vorschläge zur Zusammenlegung und Rechtsfragen

Neben der Grundstücksfrage wurde auch die strukturelle Organisation der Höfe diskutiert. Mehrfach wurde der Vorschlag geäussert, die Liegenschaften Oberwald 1 und Oberwald 2 zusammenzulegen. Dieser Ansatz soll die Bewirtschaftung effizienter gestalten und Synergieeffekte ermöglichen. Allerdings bestehen bezüglich der konkreten Ausgestaltung und der künftigen Nutzung einzelner Gebäude noch verschiedene Vorstellungen unter den Beteiligten. Deshalb sind die aktuellen Überlegungen noch keine endgültigen Beschlüsse des Stadtrats. Sie bilden vielmehr eine Grundlage für die nächsten, notwendigen Schritte zur Vertiefung der Thematik.

Prüfung von rechtlichen und finanziellen Aspekten

Bevor eine finale Entscheidung über die langfristige Ausrichtung der Walderhöfe gefällt werden kann, müssen diverse Hürden genommen werden. Insbesondere die rechtlichen Möglichkeiten sowie die raumplanerischen Vorgaben müssen durch Experten vertieft geprüft werden. Parallel dazu stehen die finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Varianten auf dem Prüfstand. Der Stadtrat möchte sicherstellen, dass jede Lösung nicht nur ökologisch und kulturell sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig ist. Nur wenn alle diese Faktoren im Einklang stehen, kann eine Weiterentwicklung erfolgen, die von der breiten Bevölkerung getragen wird.

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Weiterer Prozess und Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Stadtrat Stein am Rhein wird die Ergebnisse des Workshops aufgreifen und die möglichen Varianten mit ihren jeweiligen Voraussetzungen sowie Konsequenzen konkretisieren. In diesem Zuge wird auch dargelegt, welche weiteren politischen Entscheide für die unterschiedlichen Lösungsansätze erforderlich sind. Die daraus entwickelten Optionen sollen anschliessend erneut mit dem Begleitgremium Landwirtschaft diskutiert werden, um die Expertise der Gruppe bestmöglich einzubinden. Ziel bleibt dabei eine nachhaltige, finanziell tragbare und breit abgestützte Weiterentwicklung der städtischen Landwirtschaft.

Ausblick auf die nächste Entwicklungsphase

Die weitere Vorgehensweise zeichnet sich durch Transparenz und schrittweise Annäherung aus. Der Stadtrat承诺t, die Öffentlichkeit über den Fortgang der Arbeiten und die Zwischenergebnisse der Analysen zu informieren. Dieser offene Prozess soll Vertrauen in die Entscheidungsfindung stärken und sicherstellen, dass die Interessen der Landwirte, der Steuerzahler und der allgemeinen Bevölkerung optimal berücksichtigt werden. Bis zur endgültigen Festlegung der Nutzungsmuster der Walderhöfe werden also noch detaillierte Studien und weitere Beratungen folgen, die den Rahmen für die künftige städtische Agrarpolitik in Stein am Rhein definieren werden.