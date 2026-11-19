Der Berner Stadtrat hat mit 52 gegen 4 Stimmen die Erweiterung der Stadtregierung auf sieben Mitglieder blockiert. Die Lösung für die ungleiche Arbeitslast liegt in einer Reorganisation der Verwaltung.

Der Stadtrat der Stadt Bern hat am Donnerstag mit einer klaren Mehrheit von 52 zu 4 Stimmen die Pläne für eine Vergrösserung der Stadtregierung blockiert. Damit scheitert der Vorschlag, die Exekutive von aktuell fünf auf sieben Mitglieder aufzustocken. Die einst anvisierte Volksabstimmung über diese Änderung entfällt nun vollständig, da der Gemeinderat das Projekt offiziell zurückgezogen hat. Die aktuelle Stadtberner Regierung besteht weiterhin aus fünf Mitgliedern, was die Entscheidung des Parlaments unterstreicht.

Ablehnung der Sitzerweiterung in der Stadtregierung

Die ursprüngliche Absicht bestand darin, die Lastverteilung innerhalb der Stadtexekutive durch mehr Kapazitäten fairer zu gestalten. Doch die Mehrheit im Stadtrat sah keinen dringenden Bedarf, den personellen Rahmen zu erweitern. Stattdessen setzte das Gremium auf einen anderen strategischen Ansatz, der die Strukturen der bestehenden Direktionen ändern soll. Diese Kehrtwende markiert ein signifikantes Ende der Diskussionen um die institutionelle Ausweitung der Führungsebene in der Hauptstadt des Kantons Bern.

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Reorganisation statt neuer Stellen im Amt

Um die strukturellen Schwächen des aktuellen Modells zu beheben, hat der Gemeinderat die Revision der Gemeindeordnung eingereicht. Ein zentrales Problem des bisherigen Systems ist die ungleiche Arbeitslast, die unterschiedliche Direktionen belastet. Die Verwaltung soll durch eine umfassende Reorganisation entlastet werden, anstatt durch die Einführung neuer politischer Ämter. Dieser Weg zielt darauf ab, die Effizienz der bereits vorhandenen fünf Regierungsmitglieder zu steigern, ohne die Größe des Gremiums zu verändern.

Direktionsstruktur und Arbeitslastverteilung

Die Kritiker des alten Modells bemängelten oft, dass einige Direktionen überproportional stark ausgelastet sind, während andere Ressourcen frei halten. Mit der neuen Strategie sollen die Aufgaben neu gewichtet und Prozesse optimiert werden. Der Stadtrat argumentiert, dass eine bessere interne Organisation die Ungleichheit beseitigen kann. Dies erfordert tiefgreifende Änderungen in der Arbeitsweise der Stadtverwaltung, um sicherzustellen, dass alle Ressorts gleichmäßig betreut werden können.

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Zeitplan für die anstehende Verwaltungsrevision

Die konkrete Planung für die Reorganisation der Verwaltung ist für Anfang 2027 vorgesehen. In dieser Zeit sollen die Details der neuen Strukturen ausgearbeitet und implementiert werden. Der Stadtrat bleibt bei seiner Entscheidung, die Anzahl der Regierungsmitglieder bei fünf zu belassen. Diese Zusage wurde mehrfach in den Debatten bekräftigt, was für Stabilität in der Führungsspitze der Stadt sorgen soll.

Zukünftige Ausrichtung der Exekutive in Bern

Durch die Ablehnung der Sitzerweiterung konzentriert sich die politische Debatte nun vollständig auf die operative Optimierung. Die Bürger der Stadt Bern können erwarten, dass sich die Arbeitsabläufe in den Direktionen bis 2027 grundlegend ändern werden. Der Fokus liegt klar auf der Effizienzsteigerung und der fairen Verteilung der Verantwortung unter den bestehenden fünf Mitgliedern der Stadtregierung.