Stadtrat beantragt vier Millionen Franken für Technorama-Sanierung

Der Winterthurer Stadtrat hat einen Beitrag von vier Millionen Franken für die umfassende Erneuerung des Swiss Science Center Technorama beantragt. Das Parlament muss noch zustimmen. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 60 Millionen Franken. Die Sanierung ist nach über 40 Jahren Betrieb dringend notwendig und umfasst Gebäude, Haustechnik und Besucherinfrastruktur mit Fokus auf Energieeffizienz, Kapazität und Sicherheit. Die Ausstellung soll während der Bauphase von 2027 bis zur Wiedereröffnung Mitte 2030 mit Provisorien geöffnet bleiben. Die Finanzierung kombiniert Stadt- und Kantonsmittel mit Stiftungsgeldern.

Der Winterthur er Stadtrat hat einen Beitrag von vier Millionen Franken für die umfassende Erneuerung des Swiss Science Center Technorama beantragt. Das Stadtparlament muss dem Antrag noch zustimmen.

Die Gesamtkosten des Modernisierungsprojekts belaufen sich auf rund 60 Millionen Franken. Die Maßnahme ist notwendig, da das Technorama nach mehr als 40 Jahren Betrieb eine grundlegende Sanierung des Gebäudes, der Haustechnik und der Besucherinfrastruktur benötigt. Besonders wichtig sind die Anpassung an aktuelle Standards in den Bereichen Energieeffizienz, Kapazität und Sicherheit. Die Bauarbeiten sind für die Jahre 2027 bis zur geplanten Wiedereröffnung Mitte 2030 vorgesehen.

Die Baubewilligung liegt bereits seit Oktober des vergangenen Jahres vor. Wichtig ist, dass die Ausstellung mit ihren über 500 Experimentierstationen während der gesamten Sanierungsphase dank provisorischer Lösungen für das Publikum zugänglich bleibt. Die Finanzierung der verbleibenden 56 Millionen Franken ist auf mehrere Säulen verteilt. Der Kanton Zürich hat finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt, jedoch unter der Bedingung, dass die Stadt Winterthur ebenfalls einen finanziellen Beitrag leistet.

Die restlichen Mittel sollen von der zuständigen Stiftung durch Drittmittel und Eigenleistungen aufgebracht werden. Dieses Projekt sichert die Zukunft des Technoramas als eines der bedeutendsten Science Center Europas und stärkt zugleich den Bildungs- und Tourismusstandort Winterthur. Die umfassende Modernisierung stellt sicher, dass das Technorama auch in den kommenden Jahrzehnten interaktive Wissenschaftserlebnisse auf höchstem Niveau bieten kann





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Technorama Winterthur Sanierung Modernisierung Stadtrat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Winterthur kann Kläranlage für 276 Millionen Franken ausbauenDie Winterthurer Stimmberechtigten haben mit 92,2 Prozent Ja-Stimmen den Ausbau der Kläranlage Hard gutgeheissen. 38'517 waren dafür, nur 3222 dagegen.

Read more »

Zürich: Stimmvolk bewilligt 40 Millionen Franken für neue StudentenwohnungenDie Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben mit 79,7 Prozent Ja-Stimmen einen Jugendwohnkredit von 40 Millionen Franken gutgeheissen. Der Kredit, der bis 2033 läuft, ermöglicht zinslose Darlehen an gemeinnützige Träger wie Genossenschaften für den Bau von bezahlbarem Wohnraum für Studierende und Auszubildende bis maximal 30 Jahre. Die Stimmbeteiligung lag bei 60,1 Prozent. Mit der Verdopplung des Kredits reagiert die Stadt auf die wachsende Zahl an Studierenden und die angespannte Wohnungslage in Zürich.

Read more »

Zürichsee: Stimmberechtigte bewilligen 69 Millionen Franken für ökologische AufwertungDie Stimmberechtigten der Stadt Zürich haben am Sonntag mit einer Zustimmung von 65,8 Prozent einen Rahmenkredit von 69 Millionen Franken für ökologische Ersatzmassnahmen im Seebecken bewilligt. Das Projekt sieht die Schaffung von Flachwasserzonen und die ökologische Aufwertung von Uferbereichen vor, um Lebensräume für Wasserpflanzen, Fische, Amphibien und Vögel zu schaffen. Zudem soll Aushubmaterial aus Tunnelprojekten wiederverwendet werden. Kritiker bemängelten die Kredithöhe und die mangelnde Transparenz. Die Arbeiten sollen 2027 beginnen.

Read more »

Stadtzürcher Stimmvolk bewilligt 279 Millionen für neue SchulhäuserDie Stadtzürcher Stimmberechtigten haben am Sonntag grünes Licht für zwei Schulbauprojekte gegeben: 138 Millionen Franken für das Schulhaus Utogrund, 141 Millionen Franken für ein neues Schulhaus im Gebiet Greencity.

Read more »