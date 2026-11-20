Der Stadtrat Altstätten verlangt mehr Polizei und Disziplin im Bundesasylzentrum. Die Stadt und lokale Gruppen fordern konkrete Massnahmen des Bundes und Kantons.

Der Stadtrat der Stadt Altstätten im Kanton St. Gallen hat gemeinsam mit lokalen Vertretungen ein deutliches Schreiben an das Bundesamt für Migration ( SEM) sowie das Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St. Gallen gerichtet. Die Akteure fordern eine deutliche Erhöhung der Polizei präsenz in unmittelbarer Umgebung des Bundesasylzentrum s (BAZ) sowie ein konsequentes und hartes Einschreiten bei allen beobachteten Regelverstössen durch Asylsuchende.

Forderungen nach strenger Durchsetzung der Regeln

Die zentrale Botschaft der offiziellen Schreiben ist klar: Es bedarf sofortiger operativer Verbesserungen, um den geordneten Betrieb im BAZ zu gewährleisten und die Sicherheit aller Beteiligten zu garantieren. Der Stadtrat verweist dabei auf die enge Zusammenarbeit mit der Begleitgruppe, die neben kommunalen Vertretern auch die lokalen Anwohnenden, das ansässige Gewerbe, den Betreiber der Schiessanlage sowie die负责的 Busbetriebe im Umfeld des Zentrums umfasst. Diese Koalition unterstreicht die breite Betroffenheit der lokalen Wirtschaft und Bevölkerung von den aktuellen Sicherheitslagen.

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Zwar erkennen die Beteiligten den bisherigen Einsatz der Kantonspolizei und der zuständigen Behörden des Bundes (SEM) an und würdigen die verstärkten Patrouillenmaßnahmen. Aus ihrer Perspektive reicht diese Reaktion jedoch nicht aus, um die akuten Belastungen im direkten Umfeld des Zentrums nachhaltig zu mindern. Stattdessen wird ein systematischeres Vorgehen gegen Störungen gefordert, das über rein präventive Maßnahmen hinausgeht und direkt auf die Korrektur von Fehlverhalten abzielt.

Haftungslücke bei gefährlichen Personen

Eines der drängendsten Probleme, das in den Forderungen thematisiert wird, ist die aktuelle Rechts- und Unterbringungslücke für besonders Auffällige. Seit der Schliessung des speziellen Zentrums in Les Verrières im Département Jura steht dem Bund keine spezifische Unterbringungsmöglichkeit mehr zur Verfügung. Dies betrifft Asylsuchende, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gefährden oder den Betrieb und die Sicherheit eines Bundesasylzentrums massiv stören. Solche Fälle müssen nun anders gemanagt werden.

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Der Stadtrat und die lokalen Vertretungen verlangen daher vom Bund, rasch einen geeigneten Ersatzstandort zu identifizieren und in Betrieb zu nehmen. Bis diese strukturelle Lösung gefunden ist, fordert die Stadt von der Bundesebene detaillierte Informationen darüber, welche konkreten Massnahmen in solchen Einzelfällen ergriffen werden. Zudem soll darlegt werden, wie der Bund die öffentliche Sicherheit schützt, wenn keine spezialisierte Einrichtung zur Isolierung oder Behandlung gefährlicher Individuen zur Verfügung steht.

Finanzfragen und personelle Ressourcen

Neben der operativen Sicherheit stehen auch die finanziellen und personellen Grundlagen der Sicherheitsarchitektur zur Debatte. Altstätten verlangt vom Kanton St. Gallen transparente Auskunft darüber, welche personellen Ressourcen mit der vom Bund gewährten Sicherheitspauschale tatsächlich geschaffen wurden. Die Stadt hinterfragt die Effizienz der Mittelverwendung und erwartet eine klare Darstellung, wie diese Budgets künftig eingesetzt werden, um die steigenden Anforderungen zu bewältigen.

Zusätzlich wird gefordert, dass Bund und Kanton gemeinsam prüfen, ob die bisherige Sicherheitspauschale den tatsächlichen finanziellen und operativen Aufwand angemessen abdeckt. Sollte ein nachgewiesener Mehrbedarf an Ressourcen bestehen, der die aktuellen Pauschalzahlungen übersteigt, soll der Bund verpflichtet werden, seinen Beitrag entsprechend zu erhöhen, um eine angemessene Sicherheitslage zu gewährleisten.

Anpassung des Sicherheitskonzepts und Alltagsregeln

Die Forderungen gehen über reine Polizeipräsenz hinaus und betreffen die grundlegende Struktur des Sicherheitskonzepts. Sowohl das SEM als auch die Kantonspolizei werden aufgefordert, das aktuelle Konzept anhand der vergangenen Vorfälle einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und bei Bedarf sofort anzupassen. Ein zentraler Punkt hierbei ist die Klärung der Rollenverteilung: Es muss eindeutig definiert werden, welche Aufgaben und Befugnisse der private Sicherheitsdienst innerhalb und ausserhalb des BAZ wahrnimmt und wie die Zusammenarbeit mit der staatlichen Polizei effizient organisiert ist.

Auch im täglichen Miteinander im Zentrum sehen die Stadtvertreter dringenden Handlungsbedarf. Die geltenden Ausgangszeiten sollen konsequenter durchgesetzt werden, um Konflikte im öffentlichen Raum zu minimieren. Parallel dazu wird eine Stärkung der täglichen Struktur für die Bewohnerinnen und Bewohner gefordert, um Langeweile und Frustration vorzubeugen. Dies umfasst auch die effektive Bekämpfung von Belästigungen im Alltag.

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Das Bundesamt für Migration (SEM) wird zudem angewiesen, zu prüfen, ob ausreichend Betreuungs- und Sicherheitspersonal für diese verstärkten Maßnahmen zur Verfügung steht. Nur mit der richtigen Personalstärke können die geforderten Disziplinarmassnahmen und die Strukturierung des Alltags effektiv umgesetzt werden. Der Stadtrat und die lokalen Vertretungen erwarten von der Bundes- und Landesebene eine schriftliche Stellungnahme, die konkrete Massnahmen, klare Zuständigkeiten und einen verbindlichen Zeitplan für die Umsetzung enthält.

Weitere Schritte und Überprüfung

Die Umsetzung der Forderungen wird in den kommenden Sitzungen der Begleitgruppe intensiv diskutiert. An diesen Terminen sollen der Fortschritt der Umsetzung sowie die erste Wirkung der ergriffenen Massnahmen besprochen werden. Die Stadt Altstätten behält sich vor, basierend auf diesen Erkenntnissen bei Bedarf weitere, verschärfte Anpassungen einzufordern. Dieser Prozess soll sicherstellen, dass die lokalen Interessen und die Sicherheit der Bevölkerung nachhaltig in den Mittelpunkt der Asylpolitik vor Ort gerückt werden.