Zürich erhöht den Bestand an mobilen Fahrzeugsperren von 56 auf rund 200. Neue Sperren ersetzen ab 2027 riskante Betonblöcke und sollen die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten verbessern.

Die Stadtpolizei Zürich hat eine Ausschreibung zur Beschaffung von 150 neuen mobilen Fahrzeugsperren eingeleitet. Ziel dieser Maßnahme ist der Ausbau des aktuellen Bestands von 56 Einheiten auf insgesamt rund 200 Sperren. Derzeitige schwere Betonblöcke, die als Behelfslösung dienen, sollen durch die modernen Barrieren ersetzt werden, um die Sicherheit bei Großveranstaltungen signifikant zu erhöhen.

Ersetzung alter Betonblöcke durch moderne Technik

Personen, die in der Adventszeit über die Weihnachtsmärkte in Zürich spazieren, erkennen die aktuellen roten und gelben mobilen Fahrzeugsperren auf massiven Metallplatten sofort. Diese Elemente schützen die Zugänge zu den Festplätzen und sollen verhindern, dass sich die Ereignisse aus dem Jahr 2016 in Berlin oder der Türkei wiederholen. Für die Absicherung größerer Veranstaltungen ist der jetzige Bestand jedoch nicht ausreichend. Deshalb greift die Polizei auf schwerere Betonblöcke zurück, die sie eigens zu diesem Zweck ausleiht.

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Die Vergangenen Dienstag hat die Stadtpolizei die Beschaffung der zusätzlichen mobilen Fahrzeugsperren offiziell ausgeschrieben. Die Lieferung der neuen Einheiten soll ab 2027 über einen Zeitraum von fünf Jahren erfolgen. Bis dahin verfügt die Stadt Zürich über rund 200 moderne Anti-Terror-Sperren. Mit dieser Maßnahme sollen die Betonblöcke vollständig aus dem Stadtbild verschwinden. Trotz ihres massiven Gewichts gelten die alten Blöcke als Sicherheitsrisiko.

Sicherheitsstandards und technische Anforderungen

Das Aufstellen der schweren Betonblöcke erfordert Kranfahrzeuge und Spezialtransporte, was logistisch aufwendig ist. Prallt ein schwerer Lastwagen gegen diese Blöcke, können sie zur Seite geschoben werden. Im schlimmsten Fall gefährden sie so dennoch Passanten, obwohl sie extrem schwer sind. Mit den neuen Sperren will die Stadt Zürich diese Gefahr bannen und eine zuverlässigere Barriere schaffen, die auch bei hohem Aufprall nicht einfach beiseitegeschoben wird.

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Kritik äußert sich jedoch an den technischen Spezifikationen der neuen Sperren. Die neuen Elemente müssen ein Fahrzeug mit einem Gewicht von 7,2 Tonnen stoppen, das mit einer Geschwindigkeit von 48 Kilometern pro Stunde heranfährt. Diese Anforderungen entsprechen weitgehend den Vorgaben, die bereits bei der letzten Beschaffung im Jahr 2019 galten. Experten und die Öffentlichkeit diskutieren daher über die tatsächliche Schutzwirkung dieser相对较低en Standards im Vergleich zu anderen europäischen Städten.

Polizeivorgehen und Zertifizierungsauflagen

Die Stadtpolizei vergab den Auftrag im Umfang von 250'000 Franken freihändig an eine lokale Firma. Dies geschah mit einem System, das zum Zeitpunkt des Zuschlags noch nicht zertifiziert war. Aufgrund dieser und anderer Kritikpunkte erfolgt die Ausschreibung diesmal öffentlich. Die Anbieter müssen eine Zertifizierung nach der aktuellsten ISO-Norm vorweisen. Dies stellt sicher, dass die gelieferten Produkte international anerkannten Sicherheitsstandards entsprechen und nicht nur lokalen Vorschriften.

Trotz der Kritik hält die Stadtpolizei an den vergleichsweise niedrigen Vorgaben fest. Gegenüber dem "Blick" argumentiert die Polizei, dass ein Kompromiss zwischen Schutzwirkung und logistischem Aufwand erforderlich ist. Eine Sperre, die so schwer ist, dass sie im Ernstfall nicht rechtzeitig aufgestellt werden kann, nütze letztlich niemandem. Die Flexibilität und Schnelligkeit im Einsatz sind daher ebenso wichtig wie die reine Masse der Barriere.

Bundesratseinschätzung und zukünftige Planung

Zudem verweist die Polizei auf die Einschätzung des Bundes. Demnach habe sich die Bedrohungslage verschärft. Es sei deshalb notwendig, dass die neuen Sperren schnell verfügbar und einsetzbar sind. Die Stadtpolizei betont, dass die aktuelle Strategie den besten Ausgleich zwischen Sicherheit und Praktikabilität bietet. Die Beschaffung der 150 neuen Einheiten ist ein Schritt, um dieser dynamischen Lage gerecht zu werden, ohne die operative Handlungsfähigkeit zu beeinträchtigen.

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Die Umsetzung des Projekts wird die Sicherheitsarchitektur in Zürich nachhaltig verändern. Während die Betonblöcke als veraltete und riskante Lösung gelten, sollen die neuen mobilen Sperren eine höhere Standardisierung und bessere Handhabung ermöglichen. Die langfristige Verfügbarkeit von rund 200 Einheiten soll einen spürbaren Beitrag zur Prävention von Anschlägen auf öffentliche Räume leisten. Die Stadt Zürich setzt damit auf eine moderne Infrastruktur, die sowohl ästhetisch als auch funktionell besser in das Stadtbild integriert ist als die bisherigen Behelfslösungen.