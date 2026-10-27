Eine ältere Person wurde am Telefon zur Abhebung ihres gesamten Kontos aufgefordert. Der Betrüger meldete sich als Bankangestellte aus und setzte auf Sicherheitsmassnahme. Die Polizei in Winterthur verhaftete den Täter, während die Kantonspolizei Zürich die Ermittlungen fortsetzt. Die Behörden warnen vor "Caller‑ID‑Spoofing" und raten, nie persönliche Daten weiterzugeben und bei Verdacht sofort die Polizei zu rufen.

Am Montag, den 26. Oktober 2026, meldete eine Mitarbeiterin der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur kurz nach 14 Uhr, dass ein Kunde von einer unbekannten Person telefonisch angewiesen worden sei, sein gesamtes Geld abzuheben.

Der Angreifer gab sich dabei als Bankangestellte aus und behauptete, auffällige Transaktionen beobachtet zu haben und dass Mitarbeitende der Bank persönliche Daten weiterverkaufen würden. Zur Folge wurde der 85‑jährige Schweizer vorlagenbedeutende Geldabhebungen an den damaligen Ruf eines Sicherheitsmassnahme der Bank erhalten. Die ältere Person wurde von der Stadtpolizei Winterthur betreut, bis sich das Mobile der Betrüger als ein 20‑jähriger Mann aus Ghana herausstellte, der unmittelbar nach der Übergabe des sogenannten Bargeldes verhaftet wurde.

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Ermittlungen zur Caller‑ID‑Spoofing‑Masche

Die Kantonspolizei Zürich übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Die vorherige Abfrage ergab, dass die Betrüger telefonisch vorgaben, es gebe Fälschungen unter den Banknoten, sodass die Polizei das Geld abholen dürfe. Der 85‑jährige Mann hatte die Bankverbindung nur ein zweites Mal angefragt, wobei die Polizei und die Bank die Unregelmäßigkeiten sofort bemerkten. Nach der Rückmeldung aus der Bank stellte sich heraus, die Nachrichten seien zu Teil des "Caller‑ID‑Spoofing" - einen Versuch, eine Telefonnummer zu imitieren und damit das Vertrauen zu gewinnen.

Der Fall hat die Winterthurer Handlungsempfehlungen ausgelöst: Angehörige, besonders ältere, seien vor solchen Maschen zu warnen, niemals persönliche Daten zu übermitteln und im Zweifelsfall die Polizei zu informieren. Schließlich führt die Polizei Winterthur in ihrer Warnung darauf hin, dass Banken niemals verlangt haben werden, Bargeld in mysteriösen Situationen abzuheben oder an Vorbereitungspersonen zu übergeben. Stattdessen handhabe eine Bank, die sich sicher und mit vertraulichen Bemerkungen - wie PIN-Schutz, Einmalcode, Online‑Banking - analysiertsebene.

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Polizeiratschlag zur Vermeidung von Betrug

Das Gewicht liegt auf der bevorstehenden Öffentlichkeit: Das ideale Vorgehen ist, der Telefonnummer Kontakt zu bestehen, die von der Bank selbst für den Anruf verifizieren. Sollte der Sicherheitsmassnahmen oder das Bargeld auf der Heimfahrtroute verwickelt sein ergänzt die Polizei, welche sog. Shopping‑Alarmsystem komunikasi? Diese dritte Notiz betont, die Notdienste (Zahlungskontrolle vs. Police) sind die ersten Kontakte für Verdachtsfälle, nicht das Ajent.

Das Ziel der Maßnahme ist, ein Bewusstsein für Mörderung zu schaffen, ehe neue Tele‑Malinen auftreten. Köpfe zoy bes?