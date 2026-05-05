Stadtpolizei St. Gallen stoppt rasende und alkoholisierte Autofahrerin

Eine 27-jährige Schweizerin wurde in St. Gallen mit 114 km/h in einer 50er-Zone gestoppt. Sie war ohne Führerschein und mit 0,56 Promille unterwegs. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun.

Am Sonntagabend, dem 3. Mai, führte die Stadtpolizei St. Gallen eine mobile Geschwindigkeitskontrolle an der Lukasstrasse durch. Wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte, fiel den Einsatzkräften gegen 20 Uhr ein Fahrzeug auf, das in Richtung Neudorf unterwegs war.

Der Motor wurde stark hochgedreht und die Räder drehten durch. Mit einem Handlasergerät wurde eine Geschwindigkeit von 114 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf diesem Streckenabschnitt sind lediglich 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Die Patrouille nahm die Nachfahrt auf und konnte das Auto im Verzweigungsbereich der Rorschacher Strasse anhalten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Autofahrerin ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Zudem wurde sie als fahrunfähig eingestuft, da ein darauffolgender Atemalkoholtest einen Wert von 0,28 mg/l ergab, was einem Promillewert von etwa 0,56 ‰ entspricht. Bei der Lenkerin handelt es sich um eine 27-jährige Schweizerin. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Stadtpolizei betont, dass solche Verstöße gegen die Verkehrsregeln nicht toleriert werden. Die Frau riskierte nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das anderer Verkehrsteilnehmer. Die Behörden appellieren an alle Autofahrer, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten und niemals alkoholisiert am Steuer zu sitzen. Solche Vorfälle zeigen, wie wichtig regelmäßige Kontrollen und strenge Strafen sind, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Die Staatsanwaltschaft wird den Fall nun weiter untersuchen und über mögliche Konsequenzen entscheiden. Die betroffene Frau muss sich auf ein Strafverfahren einstellen, das mit hohen Geldstrafen, Führerscheinentzug oder sogar einer Haftstrafe enden könnte





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