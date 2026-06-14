Stadtluzerner Wohnraum-Vorlagen werden angenommen

Die Stimmbevölkerung hat die beiden Vorlagen klar angenommen. Die erste Vorlage zum Vorkaufsrecht und die zweite für eine aktive Bodenpolitik wurden angenommen.

Beide Stadtluzerner Wohnraum-Vorlagen sind am Sonntag von der Stimmbevölkerung klar angenommen worden. Die erste Vorlage zum Vorkaufsrecht mit einem Ja-Anteil von 67,5 Prozent und die zweite für eine aktive Bodenpolitik mit einem Ja-Anteil von 69,3 Prozent wurden angenommen.

Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 64 Prozent. Die erste Vorlage sieht vor, dass die Stadt ein Vorkaufsrecht erhält, das bedeutet, die Stadt kann bei privaten Liegenschaftsverkäufen eingreifen und die Liegenschaft zum vereinbarten Preis selbst erwerben. Diese Liegenschaften sollen an gemeinnützige Wohnbauträger weiterverkauft oder im Baurecht abgegeben werden. Die zweite Vorlage sieht vor, dass die Stadt eine aktive Bodenpolitik betreibt.

Bis 2048 sollen 1100 zusätzliche preisgünstige Wohnungen entstehen und 18 Prozent der Wohnungen gemeinnützig sein. Um diese Ziele zu erreichen, will die Stadt die gemeinnützige Stiftung 'Wohnraum für alle' gründen und mit einem Kapital von 70 Millionen Franken ausstatten.

Zudem will die Stadt weitere gemeinnützige Wohnbauträger mit Darlehen von insgesamt 44 Millionen unterstützen. Weiter beabsichtigt sie langfristig, Grundstücke im Umfang von rund 200 Millionen Franken zu erwerben. Die Stadt Luzern muss künftig eine aktivere Bodenpolitik betreiben, anders ist der Volkswille für mehr gemeinnützige Wohnungen nicht umsetzbar. Nur: nicht alles ist gleich sinnvoll.

Die Stadt Luzern muss nun die Voraussetzungen für die Umsetzung der beiden angenommenen Vorlagen schaffen. Die Stadt muss künftig eine aktivere Bodenpolitik betreiben, um den Volkswillen für mehr gemeinnützige Wohnungen umzusetzen. Die Stadt Luzern muss künftig eine aktivere Bodenpolitik betreiben, um den Volkswillen für mehr gemeinnützige Wohnungen umzusetzen. Die Stadt muss nun die Voraussetzungen für die Umsetzung der beiden angenommenen Vorlagen schaffen





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