Städte begrüssen Nein zur Volksinitiative 'Keine 10 Millionen-Schweiz'

Der Städteverband zeigt sich erleichtert über die Ablehnung der Initiative, die eine Begrenzung der Wohnbevölkerung auf 10 Millionen angestrebt hätte. Die Städte warnen vor negativen Folgen für Wirtschaft und Fachkräfte.

Die Schweizer Städte haben mit Erleichterung auf die Ablehnung der Volksinitiative 'Keine 10 Millionen-Schweiz' reagiert. Die Initiative, die eine starre Begrenzung der Wohnbevölkerung auf 10 Millionen vorsah, hätte gravierende Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung und die Innovationskraft des Landes gehabt.

Insbesondere die urbanen Zentren als Motoren der Schweizer Wirtschaft wären stark betroffen gewesen. Die Städte sehen in der Ablehnung ein klares Bekenntnis zu einer offenen und dynamischen Schweiz, die auf den Austausch mit dem Ausland und die Gewinnung von Fachkräften angewiesen ist. Die Initiative hätte nicht nur den Zugang zu dringend benötigten Fachkräften erschwert, sondern auch die bewährten bilateralen Verträge mit der Europäischen Union gefährdet.

Der Städteverband hatte sich deshalb einer breiten Allianz aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft angeschlossen, um das Nein zu unterstützen. Die Städte als Innovationslabore und Heimat zahlreicher Startups sind auf talentierte Arbeitskräfte aus dem In- und Ausland angewiesen. Ohne diese wäre die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz langfristig gefährdet.

Zudem hätte die Begrenzung den Fachkräftemangel verschärft, der bereits in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der IT deutlich spürbar ist. Die Versorgungssicherheit und die Innovationsfähigkeit des Landes wären ernsthaft beeinträchtigt worden. Trotz der Erleichterung über das Nein betonen die Städte, dass die Herausforderungen im Bereich der Zuwanderung und Integration weiterhin bestehen. Die demografische Entwicklung und der Klimawandel erfordern Anpassungen in der Stadtplanung, der Mobilität und dem Wohnungsbau.

Um den wachsenden Bevölkerungszahlen gerecht zu werden, sind Investitionen in den öffentlichen Verkehr, den gemeinnützigen Wohnungsbau und die qualitätsvolle Innenentwicklung notwendig. Die Städte fordern zudem mehr Handlungsspielraum von Bund und Kantonen, um eigenständig Lösungen umsetzen zu können. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen muss verbessert werden, um den urbanen Raum nachhaltig zu gestalten. Nur so kann die Schweiz auch in Zukunft von einer hohen Lebensqualität und wirtschaftlichen Dynamik profitieren.

Die Ablehnung der Initiative ist auch ein Signal an die EU, dass die Schweiz an einer offenen und kooperativen Partnerschaft interessiert ist. Die bilateralen Verträge sind für die Städte zentral, da sie den freien Personenverkehr und den Zugang zum europäischen Forschungsraum ermöglichen. Die Städte sehen sich als Vorreiterinnen einer weltoffenen Schweiz, die Austausch und Diversität fördert.

Das Nein an der Urne bestärkt sie in ihrem Kurs, die Urbanisierung als Chance zu begreifen und die damit verbundenen Herausforderungen durch innovative Konzepte und breite Partizipation zu meistern. Die Zukunft gehört den Städten, die Mut zur Transformation zeigen und gleichzeitig die Lebensqualität aller Bevölkerungsgruppen im Blick behalten





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