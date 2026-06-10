Stadtbibliothek Luzern soll erweitert werden: Kommission stimmt zu

Die Bildungs-, Kultur- und Sportkommission des Grossen Stadtrats Luzern hat sich einstimmig für die Erweiterung der Stadtbibliothek Luzern am Standort Bourbaki Panorama ausgesprochen. Die Stadtbibliothek soll nicht nur ihre räumliche Situation verbessern, sondern auch die Umweltberatung stärken und deren Sichtbarkeit erhöhen.

Die Bildungs- , Kultur- und Sportkommission des Grossen Stadtrats Luzern hat sich einstimmig für die Erweiterung der Stadtbibliothek Luzern am Standort Bourbaki Panorama ausgesprochen. Die Stadtbibliothek Luzern hat sich in den vergangenen Jahren von einem klassischen Medienhaus zu einem lebendigen Veranstaltungs-, Bildungs- und Begegnungsort entwickelt.

Die steigende Nutzung führt jedoch zunehmend zu Platzmangel. Insbesondere fehlen geeignete Flächen für Veranstaltungen, Aufenthaltsbereiche und neue Angebote.

Zudem ist die Sichtbarkeit der Bibliothek am heutigen Standort im ersten Obergeschoss des Bourbaki Panoramas eingeschränkt. Nach Prüfung verschiedener Varianten kommt der Stadtrat zum Schluss, dass die Nutzung der freiwerdenden Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Bourbaki Panoramas die beste Lösung darstellt. Die Erweiterung soll nicht nur die räumliche Situation der Bibliothek verbessern, sondern auch die Umweltberatung stärken und deren Sichtbarkeit erhöhen. Mit dem Projekt sollen die Stadtbibliothek und das Bourbaki Panorama gemeinsam zu einem modernen Medien-, Kultur- und Begegnungsort weiterentwickelt werden.

Damit wird ein wichtiger gesellschaftlicher Treffpunkt für die Bevölkerung geschaffen und gestärkt. Die Kommission unterstützt den Erwerb der freiwerdenden Erdgeschossfläche ausdrücklich. Diskutiert wurde auch die wiederkehrende Unterstützung der Stiftung Bourbaki Panorama. Insgesamt überwogen jedoch die Vorteile einer langfristigen Sicherung und Weiterentwicklung des Standorts.

Mit 8 zu 1 Stimmen wurde eine Protokollbemerkung überwiesen mit dem Auftrag zu prüfen, ob weitere städtische Anlauf- und Beratungsstellen im Erdgeschoss des Bourbaki Panoramas angesiedelt werden können. Die hohe Sichtbarkeit und gute Erreichbarkeit des Standorts sollen künftig noch besser genutzt werden. Die Kommission beantragt dem Grossen Stadtrat einstimmig die Genehmigung aller beantragten Kredite sowie die Abschreibung des Postulats 361 als erledigt.

Mit der geplanten Erweiterung erhält die Stadtbibliothek Luzern die notwendigen räumlichen Voraussetzungen, um ihre wichtige Rolle als Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort auch in Zukunft wahrnehmen und weiterentwickeln zu können





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