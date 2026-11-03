Stadt Zürich plant Flaniermeile Hafen Enge mit 19,1 Millionen Kredit

Die Stadt Zürich saniert den Hafendamm bis 2030. Statt Parkplätzen entstehen Grünflächen und Sitzplätze. Gesamtkosten betragen 19,1 Millionen Franken.

Die Stadt Zürich setzt einen wichtigen Schritt zur Umgestaltung des Hafens Enge um. Die Bauarbeiten für die neue Flaniermeile beginnen offiziell Anfang 2027. Dieses Projekt soll den Bereich am Seeufer grundlegend verändern und ihm ein neues Gesicht geben. Ziel ist die Schaffung eines attraktiven öffentlichen Raums für Einheimische und Touristen.

Umgestaltung des Hafendammes bis zum Frühling 2030

Das Kernziel des Vorhabens ist die Fertigstellung eines neuen Freiraums bis zum Frühling 2030. Dieser Bereich wird deutlich mehr Grünflächen aufweisen als heute. Der geplante Platz soll neben der grünen Gestaltung auch praktische Einrichtungen enthalten. Dazu gehören unter anderem ein Kiosk und gedeckte Sitzplätze. Diese Sitze bieten direkten Blick auf den See und laden zum Verweilen ein.

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Als erstes konkretes Baumaßnahme werden 127 Parkplätze verlegt. Diese Maßnahme ist notwendig, um den Weg für die neuen Freiräume freizumachen. Die Stadt Zürich hat die entsprechenden Planungen nun festgelegt. Die Umsetzung soll schrittweise erfolgen, um die Störung des Alltagsverkehrs so gering wie möglich zu halten.

Verlegung der Parkplätze in das neue Parkhaus

Die Stadt teilte am Dienstag mit, dass die Parkplätze beim Hafendamm verschoben werden. Dies geschieht per Ende Dezember. Die Fahrzeuginformationen werden in das neu errichtete Parkhaus Hafen Enge überführt. Dieses Parkhaus befindet sich direkt gegenüber dem bisherigen Standort der oberirdischen Parkplätze.

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Der bisherige Kiosk am Standort bleibt noch bis Ende 2026 in Betrieb. Erst nach diesem Datum wird er abgebrochen. An seine Stelle tritt ein neuer Holzbau. Dieser moderne Bau wird über Toiletten verfügen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese Erweiterung dient der Verbesserung der Infrastruktur für die Besucher der Meile.

Kosten und politische Diskussion um die Car-Plätze

Der Gesamtkredit für die Stadt beläuft sich auf 19,1 Millionen. Diese Summe deckt die gesamten Bau- und Planungskosten ab. Die Entscheidung war nicht ohne Kontroversen. Ein Teil des Geschäfts wies der Stadtrat zurück. Diese Gruppe wollte die oberirdischen Car-Plätze unbedingt erhalten.

Trotz dieses Widerstands wurde die Umplanung beschlossen. Für die Cars gibt es nun aber Ersatzstandorte. Künftig stehen für sie Haltestellen an der Stockerstrasse zur Verfügung. Ein weiterer Parkplatz befindet sich auf dem Parkplatz Mythenquai. Diese Standorte sollen den Bedarf der Car-Sharing-Unternehmen weiterhin decken.

Auswirkungen auf die Stadtzürcher und Besucher

Die Flaniermeile wird den Charakter des Hafens Enge nachhaltig verändern. Bürger und Besucher können sich auf eine Aufwertung des Uferbereichs freuen. Die Kombination aus Grün, Gastronomie und Seeblick soll die Attraktivität erhöhen. Die Verschiebung der Parkplätze in ein Gebäude entlastet die Oberfläche.

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Die neuen gedeckten Sitzplätze bieten ganzjährig Nutzungsmöglichkeiten. Wetterbedingte Einschränkungen werden so minimiert. Dies ist ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität im Stadtteil. Die Stadt Zürich investiert damit in eine moderne Stadtentwicklung. Der Fokus liegt auf Aufenthaltsqualität statt auf Autoabstellflächen.