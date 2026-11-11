Stadt Zürich fördert Barrierefreiheit bei Veranstaltungen mit 5 Millionen Franken

Das Stadtparlament Zürich bewilligte 5 Millionen Franken für mehr Barrierefreiheit bei Veranstaltungen. Kleine Veranstalter erhalten Förderbeiträge.

Die Stadt Zürich unterstützt Veranstalter künftig finanziell, wenn sie mehr für die Barrierefreiheit tun. Das Stadtparlament hat am Mittwoch gegen die Stimmen der SVP 5 Millionen Franken für ein Pilotprojekt bewilligt. Ziel ist ein besserer Zugang für Menschen mit Behinderung zu öffentlichen Anlässen.

Das Zürcher Stadtparlament will mit dem Projekt mehr Inklusion bei Veranstaltungen erreichen. Können sich Organisatoren die nötigen Umbauten oder Anpassungen nicht leisten, sollen sie Geld erhalten. Die Entscheidung fiel also im Stadtparlament, und der Stadtrat setzt sie um.

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Wie die Förderbeiträge der Stadt Zürich funktionieren

Die Stadt Zürich will während fünf Jahren jährlich 55 Gesuche um Förderbeiträge unterstützen, wie der Stadtrat schätzt. Pro Veranstalter sind Beiträge zwischen 10'000 und 50'000 Franken vorgesehen.

Gefördert werden konkrete Verbesserungen, etwa rollstuhlgängige Toiletten oder eine Website in einfacher Sprache. Die Gelder sind also an sichtbare Massnahmen gebunden, die Menschen mit Behinderung den Besuch eines Anlasses erleichtern.

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Gemeint sein könnten etwa Quartierfeste oder Sportveranstaltungen. Damit richtet sich das Angebot nicht nur an grosse Festivals, sondern auch an lokale Anlässe mit begrenzten Budgets.

Positionen im Stadtparlament zur Barrierefreiheit

Dafi Muharemi (SP) sagte am Mittwoch, bei kleineren Veranstaltern und Dienstleistern sei das Geld das Problem, nicht der Wille. Muharemi argumentierte, dass fehlende Mittel viele gute Vorhaben ausbremsen.

Die Rednerinnen und Redner waren sich einig, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen sollen wie alle anderen. Lob gab es vor allem dafür, dass der Stadtrat nach dem Pilotprojekt eine Evaluation durchführen will.

Diese Auswertung soll klären, ob das Projekt überhaupt die gewünschte Wirkung erzielt. Sascha Rüegg (SVP) zweifelte jedoch an diesem Ablauf. Rüegg war nicht überzeugt, dass es bei einer Evaluation bleibt.

Nach Rüeggs Einschätzung wird aus dem Pilotprojekt in Zürich sicher eine dauerhafte Einrichtung. Er verwies auf einen riesigen Kreis potenzieller Gesuchsteller und kritisierte, dass ein Teil der Mittel bei der Verwaltung und der Organisation hängen bleibe. Rüegg warf dem Stadtrat zudem vor, Verantwortungsbewusstsein vermissen zu lassen.

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Rüegg betonte, dass man auch bei gut gemeinten Projekten einmal Nein sagen müsse. Mit dieser Haltung stellte er sich klar gegen die Mehrheit im Parlament, die das Pilotprojekt bewilligt hat.

Was das Pilotprojekt für Veranstalter bedeutet

Für Veranstalter in Zürich bedeutet der Beschluss, dass Förderbeiträge für barrierefreie Verbesserungen beantragt werden können. Entscheidend ist, dass die Unterstützung vor allem kleineren Organisatoren und Dienstleistern helfen soll.

Für Menschen mit Behinderung verspricht das Projekt einen leichteren Zugang zu Quartierfesten und Sportanlässen. Ob die Massnahmen tatsächlich wirken, soll nach dem Pilotprojekt die Evaluation durch den Stadtrat zeigen.

Der Ausgang der Evaluation wird darüber entscheiden, ob das Modell in Zürich dauerhaft fortgeführt wird. Die Debatte im Stadtparlament hat damit gezeigt, dass Kosten und Nutzen der Förderung für die Zukunft der Stadt Zürich zentral bleiben.