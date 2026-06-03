Stadt Wil lädt zur E-Mitwirkung ein

Die Stadt Wil lädt erneut zu einer öffentlichen E-Mitwirkung ein, um die zukünftige Entwicklung der Stadt zu diskutieren. Im Fokus stehen das Kindlimann-Areal und die Allmend im Wiler Südquartier.

Nach dem Erfolg im Herbst lädt die Stadt Wil erneut zur E-Mitwirkung ein. Im Zentrum stehen das Kindlimann-Areal und die Allmend im Wiler Südquartier . Wie die Stadt mitteilt, lädt sie erneut zu einer öffentlichen E-Mitwirkung ein: Interessierte können sich vom 4.

Juni bis 4. Juli 2026 aktiv in wichtige Stadtentwicklungsprojekte einbringen. Im Fokus stehen zwei zentrale Arealentwicklungen im Südquartier - das Kindlimann-Areal und die Allmend. Neu ergänzen persönliche Sprechstunden das Mitwirkungsangebot. 2025 zum Stadtentwicklungskonzept (STEK) sowie zum Richtplan Siedlung und Grün-/Freiraum mit rund 2'000 eingegangenen Beiträgen startet die Stadt Wil die nächste digitale Mitwirkungsrunde.

Im Zentrum stehen diesmal die beiden Arealentwicklungen Kindlimann-Areal und Allmend. Mit der Arealentwicklung Kindlimann soll auf einem grossen Areal im Wiler Südquartier neues Leben entstehen. Hier ist eine private Entwicklung vorgesehen, deren Planung bereits weit fortgeschritten ist. Der dafür notwendige Sondernutzungsplan kann im Rahmen der Mitwirkung kommentiert werden.

Die Allmend auf der gegenüberliegenden Seite der Glärnischstrasse wurde in den bisherigen Planungen mitgedacht. Diese Entwicklung auf städtischem Boden befindet sich noch in einer früheren Phase. Rückmeldungen können deshalb insbesondere zur grundsätzlichen Ausrichtung der Schwerpunktzone abgegeben werden. Vom 4.

Juni bis 4. Juli 2026 haben Wilerinnen und Wiler die Möglichkeit, ihre Gedanken, Ideen und Anregungen im Rahmen der öffentlichen E-Mitwirkung einzubringen. Auf der Plattform können die Projekte eingesehen und Rückmeldungen direkt online eingereicht werden. Sämtliche Eingaben werden sorgfältig geprüft, thematisch gebündelt, ausgewertet und beantwortet.

Erstmals ergänzt die Stadt das digitale Mitwirkungsangebot mit persönlichen Sprechstunden. Interessierte können über die Website der Stadtplanung ein 30-minütiges Zeitfenster für ein Telefongespräch, einen Video-Call oder ein persönliches Treffen buchen. Das neue Angebot ermöglicht den direkten Austausch, bietet Raum für Fragen und schafft die Möglichkeit, Anliegen persönlich einzubringen. Wer die Unterlagen lieber in gedruckter Form einsehen möchte, kann dies weiterhin vor Ort tun.

Die vollständigen Dokumente liegen ab dem 4. Juni 2026 während der Öffnungszeiten beim Departement Bau. Die Stadt Wil freut sich auf eine engagierte Beteiligung der Bevölkerung und auf wertvolle Rückmeldungen zur zukünftigen Entwicklung der Stadt





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stadt Wil E-Mitwirkung Kindlimann-Areal Allmend Südquartier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die versalzene Steuersuppe wird stets über die zweite Säule gelöffeltDer Gesetzgeber schiebt die steuerrechtlichen Grundfragen zur beruflichen Vorsorge vor sich her. Die Folge ist Symptombekämpfung im BVG statt ursachengerechte Lösungen im Steuerrecht. Die steuerlich anerkannten Einkäufe in die berufliche Vorsorge dürfen nicht als Steuersparmodell für sehr hohe Einkommen missbraucht werden.

Read more »

Quickzoll-App ermöglicht separate Angaben zu MehrwertsteuersätzenDie Schweizer Zollverwaltung hat die Quickzoll-App aktualisiert. Reisende können jetzt bei der Einfuhr von Waren den Wert für den Normalsatz von 8,1 % und den reduzierten Satz von 2,6 % separat angeben. Die App berechnet die fällige Mehrwertsteuer automatisch. Diese Verbesserung sorgt für differenziertere und komfortablere Zollanmeldungen. Die Nutzung der App ist weiterhin ohne Registrierung und rund um die Uhr möglich. Allerdings bleiben für die Einfuhr bestimmter Güter wie lebender Tiere oder Fahrzeuge weiterhin die traditionellen Schalter zuständig.

Read more »

Ferienplanung: Was ist die günstigste Stadt in Europa?Du willst eine Städtereise machen, hast aber ein knappes Budget? Ein Ranking zeigt, in welchen Städten du besonders günstig reisen kannst – und in welchen nicht.

Read more »

Stadt Zürich: Lernende bei der Stadt Zürich erhalten mehr FerienDerzeit haben die 1400 Lernenden der Stadt fünf Wochen Ferien. Bald könnten es acht sein. Dies hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden.

Read more »