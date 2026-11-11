Stadt Rapperswil-Jona saniert Kanalisation und Steg über die Jona

Die Stadt Rapperswil-Jona investiert in die Erneuerung der Abwasserkanalisation und eines maroden Holzstegs. Der Stadtrat beantragt Projektierungskredite zur Sicherung der Infrastruktur.

Die Stadt Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen hat zwei dringende Infrastrukturelle Vorhaben angekündigt, die die lokale Umwelt und die öffentliche Sicherheit betreffen. Der Stadtrat plant umfassende Massnahmen zur Erneuerung der Kanalisation zwischen der Schachen- und Rütiwiesstrasse sowie den Ersatz des seit 2001 bestehenden Stegs über die Jona. Beide Projekte zielen darauf ab, langfristige Schäden zu stoppen und die Lebensqualität in der Region nachhaltig zu verbessern.

Kanalsanierung reduziert Mischabwassereintrag

Zwischen der Schachenstrasse und der Rütiwiesstrasse wird die bestehende Kanalisation grundlegend erneuert, um die Entwässerungsinfrastruktur zu modernisieren. Ein zentrales Problem ist aktuell der Regenüberlauf Kreuz, an dem während mehr als 500 Stunden pro Jahr verschmutztes Mischabwasser direkt in den Fluss Jona gelangt. Diese hohe Belastung für das Gewässer soll durch die neuen Bauarbeiten signifikant reduziert werden.

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Bereits im Jahr 2026 wurde ein wichtiger Teil der Verbindung fertiggestellt: ein sogenannter Düker, der die Jona unterquert und die technische Grundlage für die verbesserte Wasserführung bildet. Die Stadt koordinierte diese Arbeiten eng mit der Wasserversorgung Rapperswil-Jona sowie weiteren beteiligten Stellen, um Synergien zu nutzen und Ausfallzeiten zu minimieren. Der Stadtrat beantragt für die Ausarbeitung des detaillierten Bauprojekts einen Projektierungskredit von Fr. 300'000.-.

Die jährlich wiederkehrenden Kosten für Abschreibungen und Zinsen belaufen sich auf rund Fr. 9'750.-. Das gesamte Vorhaben wird über die Spezialfinanzierung Abwasser finanziert, was bedeutet, dass die Mittel aus Abwassergebühren und Anschlussbeiträgen stammen. Mit dem vorliegenden Kredit wird ausschliesslich die Projektierung beschlossen. Über die Ausführung und den dafür erforderlichen Baukredit entscheidet die Bürgerschaft später mit einer separaten Vorlage.

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Marienpilzbefall gefährdet Tragfähigkeit des Stegs

Der 2001 eröffnete Steg ist eine wichtige Fusswegverbindung und gilt als Wahrzeichen der Region. Seit Jahren breitet sich jedoch der Eichenwirrling an den tragenden Holzpfählen aus. Dieser Pilzbefall beeinträchtigt die statische Tragfähigkeit der Konstruktion erheblich und führt zu steigenden Unterhalts- und Sicherungskosten. Die Stadt kontrolliert den Zustand des Stegs laufend und verstärkt geschädigte Pfähle bei Bedarf provisorisch.

Diese Massnahmen sichern den Betrieb jedoch nur befristet und lösen das strukturelle Problem nicht dauerhaft. Experten schätzen, dass die jährlichen Unterhaltskosten bis zum geplanten Zeitpunkt von heute rund Fr. 200'000.- auf rund Fr. 300'000.- steigen werden. Um diese finanzielle und sicherheitstechnische Entwicklung zu stoppen, empfehlen die Experten der Machbarkeitsstudie, den bestehenden Steg zurückzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen.

Für die Vorbereitung dieses Ersatzneubaus beantragt der Stadtrat einen Projektierungskredit von Fr. 740'000.-. Damit sollen die Bauweise, die Materialwahl, die Umweltwirkungen, die Kosten, die Finanzierung und der Bauablauf vertieft geklärt werden. Für diesen Projektierungskredit entstehen jährlich wiederkehrende Abschreibungs- und Zinskosten von rund Fr. 30'500.-. Die Vorlage ist noch kein endgültiger Bauentscheid, sondern dient der notwendigen Planungssicherheit.

Gesamtkosten und politische Strategie der Stadt

In der Machbarkeitsstudie werden die Kosten eines Ersatzneubaus auf rund 6,90 Mio. Franken geschätzt. Verlässliche Angaben zu den Gesamtkosten, zur Finanzierung sowie zu den späteren Betriebs- und Unterhaltskosten sind erst nach Abschluss der Projektierung möglich. Dies unterstreicht die Notwendigkeit der aktuellen Kreditanträge, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, ohne dabei Risiken einzugehen.

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Mit den vier Vorlagen will der Stadtrat die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig erhalten und gleichzeitig gezielt in die notwendige Infrastruktur und die Lebensqualität investieren. Die Kombination aus Abwassersanierung und Steg-Erneuerung adressiert sowohl ökologische Anforderungen als auch die Sicherheit der Fussgänger. Die Bürgerinnen und Bürger werden in einem späteren Verfahren über die eigentlichen Baukredite entscheiden müssen.