Die Stadt Luzern nutzt das ehemalige Gerichtsgebäude an der Würzenbachstrasse ab 2028 temporär als Schule. Die Zwischennutzung gilt als unverzichtbare Massnahme zur Schaffung von zusätzlichem Unterrichtsraum bis zum Bau des neuen Kantonsgerichts.

Die Stadt Luzern hat eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um das leerstehende Gebäude an der Würzenbachstrasse bis mindestens Mitte 2032 zu mieten. Dieses strategische Vorgehen dient unmittelbar der Behebung eines akuten Engpasses an Klassen-, Fach- und Nebenräumen im lokalen Bildungssystem. Die Räumlichkeiten der ehemaligen WAS Ausgleichskasse sollen ab Anfang 2028 offiziell als Unterrichtsgebäude für Schüler genutzt werden. Dieser Schritt wird als essenziell bewertet, um den wachsenden Bedarf an Bildungsinfrastruktur in der Stadt abzufedern.

Begründung und zeitlicher Ablauf der Zwischennutzung

Die unmittelbare Notwendigkeit für diese Massnahme resultiert aus dem fehlenden Platz an den bestehenden Schulstandorten in Luzern. Die Stadtverwaltung stellte am Freitag klar, dass der Bedarf an Raum weiter steigen wird, da bis zum Jahr 2030 an allen Schulstandorten die Einführung der Tagesschulen geplant ist. Diese strukturelle Veränderung des Schulbetriebs erfordert signifikant mehr Flächen für Betreuungs- und Lernzeiten. Das Gebäude an der Würzenbachstrasse 8 liegt in direkter Nachbarschaft zur bestehenden Schulanlage Würzenbach, was logistische Vorteile bietet.

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Der Kanton Luzern erwirbt aktuell das Anwesen für einen Gesamtpreis von 18,5 Millionen Franken. Die Entwicklung und Projektierung des neuen Kantonsgerichtsstandorts an diesem Ort wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund ist eine temporäre Zwischennutzung durch die Stadt machbar und wird aktiv vorangetrieben. Die kantonale Stimmbevölkerung hat den Kauf des Grundstücks bereits befürwortet, womit die rechtlichen Grundlagen für den Eigentümerwechsel geschaffen sind.

Bauliche Anpassungen und politisches Verfahren

Um die bisherigen Büroräumlichkeiten für den schulischen Betrieb tauglich zu machen, sind umfassende Umbauten erforderlich. Die Stadt Luzern betont, dass sich die Eingriffe strikt auf das für den Schulbetrieb zwingend Notwendige beschränken werden. Dies soll sicherstellen, dass die baulichen Veränderungen minimal gehalten werden und die Substanz des Gebäudes geschont wird. Der Umbau dient dazu, die spezifischen Anforderungen von Klassenzimmern, Fachräumen und ergänzenden Nebenräumen zu erfüllen.

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Die notwendigen administrativen Schritte sind bereits eingeleitet. Das entsprechende Baugesuch liegt seit Freitag offiziell vor, um die Planungssicherheit für die Startzeit im Januar 2028 zu gewährleisten. Der Stadtrat wird dem Stadtparlament Anfang des kommenden Jahres den Antrag für einen Sonderkredit stellen. Dieser Kredit deckt die Kosten sowohl für den notwendigen Umbau als auch für die jährlichen Anmietkosten bis zum Auszug im Jahr 2032.

Umsetzung der Bauarbeiten und langfristige Perspektiven

Die eigentlichen baulichen Massnahmen sollen ab Sommer 2027 durchgeführt werden, um die Übergabe an die Schulen pünktlich zum Schulstart im folgenden Jahr zu ermöglichen. Diese zeitliche Planung ist kritisch, da keine Verzögerungen bei der Schaffung des dringend benötigten Schulraums hingenommen werden dürfen. Die Stadt verfolgt hier einen pragmatischen Ansatz, der Leerstand in der Innenstadt aktiv in Bildungskapazität umwandelt.

Neben der Mietsituation an der Würzenbachstrasse plant die Stadt Luzern weitere infrastrukturelle Investitionen in das Schulwesen. Sanierungen und Erweiterungen der Schulanlagen Würzenbach und Büttenen sind geplant und sollen gemäss Mitteilung ab dem Jahr 2031 durchgeführt werden. Diese Massnahmen ergänzen die temporäre Lösung und dienen der langfristigen Stabilisierung der Schulstandorte. Die Stadt reagiert damit auf den demografischen und strukturellen Wandel im Bildungsbereich.

Zusätzlich ist auf lange Sicht der Bau einer neuen Dreifachsporthalle am Standort des heutigen Sportcenters Würzenbach vorgesehen. Diese Erweiterung wird den Mangel an sportlichen Infrastrukturen langfristig beheben. Die Kombination aus temporärer Nutzung des Gerichtsbaus und langfristigen Investitionen zeigt die umfassende Strategie der Stadt Luzern zur Sicherung der Bildungsqualität. Die Stadt navigiert damit erfolgreich die Phase zwischen Abzug der Kantonsbehörden und dem Bezug des neuen Justizgebäudes.