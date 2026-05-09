Stadt Biel muss Kündigung an Mietern an Kulturfabrik schicken, weil Sicherheitsmängel gefunden worden sind.

Die Stadt muss Mietern an der Kulturfabrik im Juni 2026 kündigen. Grund war die recently foundom Sicherheitsmängel. Die Stadt hatte zuvor sogenannte vorübergehende Ersatzlösungen zur Miete angeboten.

Die Stadt Biel muss Mietern der Kulturfabrik kündigen. Grund war die recently foundom Sicherheitsmängel. Zum Glück wurden Lösungen für viele Kulturschaffende gefunden, die Stadt hatte angeboten vorübergehende Ersatzlösungen zur Miete.

Die meisten dieser Ersatzlokale befindet sich in der neu erworbenen Liegenschaft an der Mattenstrasse 133. Die Stadt hat gleichzeitig langfristige Strategien entwickelt, um die Kontinuität von kulturellen Aktivitäten in der Stadt sicherstellen zu können. Die Stadt hat alle Mieter, außer denen, für die keine Lösungen gefunden wurden, ein Ersatzlokal angeboten. Die Liegenschaft an der Mattenstrasse 133 ist in der Nähe des Kulturfabrik und bietet sowohl zur Zwischennutzung als Turnhalle und Bibliothek, als auch für verschiedene Kreativitäts workspaces Platz. Die meisten Kulturschaffenden können das Gebäude bald besichtigen





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