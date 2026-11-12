Stadt Bern: Stadtrat prüft Option unterirdischer Einstellhalle auf der Allmend

Die Stadt Bern diskutiert über ein neues Parkhaus auf der Allmend. Der Stadtrat hält die Option offen, kritisiert aber ökologische Risiken und fordert mehr öffentliche Verkehrsmittel.

Der Berner Stadtrat hat am Donnerstag bei der Beratung eines Zwischenberichts zur künftigen Nutzung der Grossen und Kleinen Allmend entschieden, die Option einer neuen Einstellhalle vorerst offen zu halten. Die Debatte drehte sich um die Frage, ob oberirdische Parkplätze gestrichen und durch ein unterirdisches Parkhaus ersetzt werden sollen. Diese Idee, die vor einigen Jahren erstmals aufgekommen war, wurde vom bürgerlichen Lager als ideal angesehen, um die Allmend optimal für Freizeitsport und als Naherholungsraum zu nutzen.

Ökologische Bedenken und politische Konflikte

Nora Joos, Fraktionssprecherin der GB/JA-Fraktion, bezeichnete den Bau eines Parkhauses im Jahr 2026 angesichts des Klimawandels als Irrsinn. Sie kritisierte, dass eine solche Baumaßnahme Fläche versiegelt und für die nächsten hundert Jahre Beton im Boden verbaut. Zudem warnte sie davor, dass eine Großbaustelle den Perimeter für mehrere Jahre unnutzbar machen würde. Die Fraktion setzt sich stattdessen für eine Reduzierung des Autoverkehrs ein.

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Auch David Böhner warnte namens der AL/PdA/TIF-Fraktion vor einem toxischen Geschenk. Er schloss sich den ökologischen Bedenken an und betonte, dass eine Einstellhalle eine erheblich schlechtere Ökobilanz aufweise als oberirdische Parkplätze. Michael Ruefer (GFL) fügte Zweifel an der Bewilligungsfähigkeit eines Parkings in der Schutzzone A hinzu und betonte, dass seine Fraktion keineswegs aus Parkhaus-Fans bestehe.

Analyse des Parkplatzbedarfs und Investor-Interessen

Irma Straubhaar (GLP) erklärte, dass alle aktuellen Signale darauf hindeuteten, dass der Perimeter in Zukunft weniger Parkplätze benötigen werde als im Jahr 2024 erwartet. Die genauen Zahlen stünden jedoch noch aus, und die Fraktion vertraue darauf, dass der Gemeinderat in der weiteren Planung die richtigen Schlüsse ziehen werde. Sie forderte, den Parkhaus-Bedarf kontinuierlich in Frage zu stellen, da es am Ende vielleicht weder ein Parkhaus noch oberirdische Parkplätze brauche.

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Nicolas Lutz (Mitte) argumentierte hingegen, dass es weiterhin Menschen geben werde, die auf das Auto angewiesen seien. Insbesondere Spätabends komme nicht jedermann noch mit dem öffentlichen Verkehr nach Hause. Er fragte scharf, ob man diese Leute ausschließen wolle, damit das rotgrüne Bern seine eigene Party feiern könne. Für ihn war klar, dass der Bedarf an Parkplätzen nicht einfach verschwinden wird, solange der öffentliche Verkehr nicht rund um die Uhr alle Bedürfnisse abdeckt.

Weiterer Planungsprozess und Maßnahmen zur Verkehrsreduktion

Grundlage der Debatte war ein Bericht der Stadtregierung zum Stand der Testplanung, die nun in die dritte und letzte Runde geht. Der Stadtrat nahm den Zwischenbericht mehrheitlich positiv zur Kenntnis und versah ihn mit einigen Leitplanken für die nächste Phase. Es sollen Maßnahmen erarbeitet werden, um die Anzahl Autofahrten im Perimeter zu verringern. Auch soll sich der Gemeinderat beim Kanton für eine weitere Reduktion der im Richtplan festgeschriebenen Veranstaltungsparkplätze einsetzen.

In der weiteren Planung soll zudem sichergestellt werden, dass die Allmenden außerhalb der Veranstaltungsflächen weitgehend kommerzfrei bleiben. Schließlich gehörten die Allmenden allen, und sie sollten als öffentliche Freiräume für die Bevölkerung ohne Konsumzwang erhalten bleiben. Die Stadt Bern steht somit vor der Herausforderung, die Interessen von Autofahrern und der Allgemeinheit im Rahmen des Klimaschutzes und der Lebensqualität in Einklang zu bringen.