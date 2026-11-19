Der Berner Stadtrat hat die Sanierung der Schulhäuser Hochfeld und Türmli bewilligt. Ab 2031 beginnen die Bauarbeiten, der Fertigstellungstermin ist Sommer 2035.

Die Stadt Bern hat den Weg für umfassende Modernisierungsmaßnahmen an zwei ihrer wichtigsten Schulstandorte geebnet. Der Stadtrat hat am Donnerstag mit einer Mehrheit von 46 zu 8 Stimmen einen Kredit von 9,8 Millionen Franken für die Sanierung und den Ausbau der Schulanlagen Hochfeld und Türmli in der Länggasse genehmigt. Diese finanzielle Zusage erlaubt es der Stadtverwaltung nun, die konkreten Projektplanungsschritte in die Realität umzusetzen.

Baustopp bei veralteter Infrastruktur

Die Schulanlage Hochfeld zählt zu den größten Bildungseinrichtungen der Stadt Bern und umfasst Gebäude, die in den 1950er-Jahren errichtet wurden. Laut Angaben des Gemeinderats entsprechen diese historischen Bauten sowie die beiden bestehenden Einzelturnhallen längst nicht mehr den aktuellen pädagogischen und sicherheitstechnischen Anforderungen. Die veraltete Infrastruktur erfordert zwingend eine grundlegende Erneuerung, um den modernen Bildungsstandards gerecht zu werden.

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Ein im Jahr 2021 erstelltes Provisorium, das ursprünglich vier Klassen der Basisstufe beherbergte, wird dadurch abgelöst. An seiner Stelle entsteht ein Neubau mit fünf zusätzlichen Klassenzimmern. Dieser Ausbau wird zusätzlich durch den Bau einer dritten Sporthalle ergänzt, was die sportlichen Betätigungsmöglichkeiten für die Schüler erheblich verbessern wird.

Denkmalgerechte Aufwertung des Türmli

Neben dem Hauptgebäude Hochfeld ist auch das benachbarte Schulhaus Türmli Teil des Investitionsprogramms. Das historische Gebäude aus dem Jahr 1860 steht unter Denkmalschutz und wird derzeit als Tagesbetreuungseinrichtung für Schulkinder aus den umliegenden Bildungseinrichtungen genutzt. Die geplanten Maßnahmen zielen darauf ab, das denkmalgeschützte Haus zu sanieren und es zugleich hindernisfrei zu erschließen.

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Durch die barrierefreie Anpassung wird der Zugang für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen deutlich verbessert. Die Kombination aus denkmalpflegerischer Sicherung und funktionaler Modernisierung stellt sicher, dass das Gebäude seine Rolle als wichtige Betreuungsinfrastruktur auch in Zukunft qualifiziert erfüllen kann, ohne seine historische Substanz zu gefährden.

Zeitraum der Bauarbeiten und Provisorium

Laut dem offiziellen Zeitplan der Stadt Bern sollen die Bauarbeiten etappiert ab dem Jahr 2031 starten. Diese zeitliche Planung ist notwendig, um den laufenden Schulbetrieb während der Umbaumaßnahmen bestmöglich aufrechtzuerhalten und Störungen für den Unterricht so gering wie möglich zu halten. Die Stadt setzt dabei auf einen strategischen, schrittweisen Ablauf der Bauprojekte.

Während der Sanierungsphase wird die neu errichtete Volksschule Viererfeld als temporärer Ersatz dienen. Dieses Provisorium stellt sicher, dass alle betroffenen Schüler weiterhin regulären Unterricht erhalten können. Die Nutzung dieses bestehenden Standortes als Ausweichquartier ist ein zentrales Element der strategischen Planung der Stadt Bern.

Geplanter Fertigstellungstermin im Jahr 2035

Der vollständige Bezug der sanierten und erweiterten Anlagen ist für den Sommer 2035 vorgesehen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Infrastruktur vollständig auf den neuesten Stand gebracht sein. Die Stadt Bern hat mit dieser langfristigen Planung signalisiert, dass sie die Bildungsinfrastruktur als zentrale öffentliche Aufgabe begreift.

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Mit der bewilligten Summe von 9,8 Millionen Franken investiert die Stadt deutlich in die Zukunft der jungen Generation. Die Maßnahmen an den Standorten Hochfeld und Türmli sollen dazu beitragen, optimale Lernbedingungen zu schaffen und die bestehende Bildungsexzellenz der Stadt Bern zu erhalten.