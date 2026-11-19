Der Berner Stadtrat bewilligt 9,8 Millionen Franken für die Sanierung der Schulhäuser Hochfeld und Türmli. Die Arbeiten beginnen 2031, der Fertigstellungstermin ist 2035.

Der Stadtrat der Stadt Bern hat am Donnerstag mit einer deutlichen Mehrheit von 46 zu 8 Stimmen einen Kredit von 9,8 Millionen Franken für die dringend erforderliche Sanierung und Erweiterung der Schulanlagen Hochfeld und Türmli in der Länggasse genehmigt. Dieser Beschluss ermöglicht es der Stadtverwaltung, die Planung für die umfassende Modernisierung der betroffenen Gebäude offiziell in Auftrag zu geben und die nächsten Schritte zur Beseitigung von Kapazitätsengpässen sowie baulichen Mängeln einzuleiten.

Kritischer Zustand der Hochfeld Anlage und Sanierungsbedarf

Die Schulanlage Hochfeld zählt zu den grössten Bildungseinrichtungen der Stadt und weist erhebliche Bausubstanzprobleme auf, die eine sofortige Intervention erforderlich machen. Die bestehenden Gebäude stammen ursprünglich aus den 1950er Jahren und entsprechen laut den Angaben des Gemeinderats heute nicht mehr den aktuellen pädagogischen und technischen Anforderungen. Zudem sind die beiden vorhandenen Einzelturnhallen als veraltet eingestuft und müssen durch moderne sportliche Infrastruktur ersetzt werden.

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Ein temporäres Provisorium, das im Jahr 2021 speziell für vier Basisstufenklassen errichtet wurde, soll nun durch einen vollwertigen Neubau ersetzt werden. Dieser geplante Neubau umfasst fünf zusätzliche Klassenzimmer sowie eine dritte Sporthalle, um den wachsenden Bedarf an Schulraum und sportlicher Betätigung nachhaltig und zeitgemäss abzudecken. Diese Massnahme zielt darauf ab, die räumlichen Engpässe dauerhaft zu lösen und den Kindern bessere Lern- und Bewegungsbedingungen zu bieten.

Denkmalschutz und barrierefreier Ausbau des Türmli

Neben dem Hochfeld-Projekt steht auch das benachbarte Schulhaus Türmli auf der Agenda, welches eine lange Geschichte als Bildungsort in der Länggasse zurücklegt. Das Gebäude aus dem Jahr 1860 steht unter Denkmalschutz und wird gegenwärtig vorwiegend als Tagesbetreuung für Schulkinder der umliegenden Anlagen genutzt. Die geplante Sanierung umfasst nicht nur den baulichen Erhalt des denkmalgeschützten Charakters, sondern auch die vollständige hindernisfreie Erschliessung des Areals.

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Durch die Massnahme der barrierereduzierten Zugänglichkeit soll sichergestellt werden, dass das historische Gebäude zeitgemäss und inklusiv für alle Kinder nutzbar ist. Diese Kombination aus denkmalpflegerischer Sorgfalt und moderner Barrierefreiheit spiegelt den Anspruch der Stadt Bern wider, ihre historischen Strukturen sinnvoll in die gegenwärtigen sozialen und pädagogischen Bedürfnisse der Bevölkerung zu integrieren.

Realistischer Zeitplan und Nutzung von Provisorien bis 2035

Laut dem von der Stadt Bern veröffentlichten Zeitplan sind die Bauarbeiten nicht sofort, sondern etappiert ab dem Jahr 2031 vorgesehen. Dieser Zeitraum ermöglicht es, die Planungsvorbereitungen sorgfältig durchzuführen und eventuelle Verzögerungen in der Bauphase zu minimieren. Während der Bauzeit an den Hauptstandorten wird die neu errichtete Volksschule Viererfeld als ausweichender Schulraum dienen und die Kontinuität des Schulbetriebs sicherstellen.

Für den vollständigen Bezug der sanierten und erweiterten Anlagen ist der Sommer 2035 als Zieltermin festgelegt. Diese langfristige Perspektive zeigt, dass die Stadt Bern den Schulbau als langfristige Infrastrukturentscheidung betrachtet, die sorgfältige Planung und koordinierte Phasen erfordert. Die Entscheidung des Stadtrats markiert somit den offiziellen Startpunkt für ein Projekt, das die Bildungslandschaft in der Länggasse über mehrere Jahre hinweg nachhaltig verändern wird.