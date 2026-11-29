Die Stimmberechtigten der Stadt Bern haben das Budget mit klarer Mehrheit gebilligt. Trotz eines Defizits von 8,9 Millionen Franken setzen sie auf Investitionen.

Die Stadt Bern hat ein neues Budget unter Dach gebracht, das eine finanzielle Herausforderung von 8,9 Millionen Franken Defizit bewältigen muss. Die Stimmberechtigten haben den Voranschlag am vergangenen Sonntag mit einer deutlichen Zweidrittelsmehrheit angenommen. Dieses Ergebnis markiert einen wichtigen Meilenstein für die Stadtverwaltung und bestätigt den von der Exekutive verfolgten Kurs trotz der erkennbaren finanziellen Lücke. Die Annahme der Vorlage ermöglicht es der Stadt, weiterhin in die Infrastruktur und die Lebensqualität der Bewohner zu investieren.

Abstimmungsergebnis und Wahlbeteiligung der Stadt Bern

Bei der Volksabstimmung gaben insgesamt 29.255 Stimmberechtigte ihre Stimme mit einem eindeutigen Ja ab. Im Gegenzug lehnten 14.195 Stimmbürger die Vorlage ab. Die Beteiligung an dieser wichtigen finanzpolitischen Entscheidung lag bei 55,4 Prozent. Diese Quote zeigt ein solides Interesse der Bevölkerung an den Haushaltsfragen der Stadt. Die klare Mehrheit spricht für die von der Stadtregierung vorgelegten Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzen.

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Positionen der Finanzdirektorin und der Verwaltung

Die Stadtberner Finanzdirektorin Melanie Mettler von der GLP reagiert erleichtert auf das Ergebnis. Sie betonte in einer offiziellen Mitteilung, dass die Annahme der Vorlage bestärkt, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Der Fokus liegt nun darauf, die Stadtfinanzen nachhaltig zu stabilisieren und klare Prioritäten zu setzen. Die verfügbaren Mittel sollen zukünftig verantwortungsvoll und effizient eingesetzt werden. Mettler verwies darauf, dass das Budget trotz des Defizits bedeutende Investitionen in eine lebenswerte Stadt ermöglicht.

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Kritik und alternative Sichtweisen des Gemeinderats

Nicht alle politischen Lager sahen die Vorlage uneingeschränkt positiv. Das rotgrüne Lager hatte ein Ja zur Vorlage empfohlen, wobei es als Argument diente, dass das Defizit im aktuellen Kontext vertretbar sei. Im Gegensatz dazu äußerte das Mitte-lager des Gemeinderats Bedenken gegenüber der finanziellen Ausrichtung. Kritiker argumentierten, dass die Stadt weniger als die Hälfte der notwendigen Mittel selbst finanzieren kann. Dies führt dazu, dass die Exekutive mit einem prognostizierten Schuldenwachstum von 90 Millionen Franken rechnet.

Folgen für die Stadtfinanzen und Investitionspläne

Das angenommene Budget stellt die Stadt Bern vor die Aufgabe, die Lücke durch zusätzliche Schulden zu schließen. Das prognostizierte Schuldenwachstum von 90 Millionen Franken wird die künftige Haushaltsplanung erheblich beeinflussen. Trotz dieser Belastung soll das Budget Investitionen ermöglichen, die der Stadt langfristig zugutekommen. Die Verwaltung muss nun sicherstellen, dass die Einnahmen und Ausgaben trotz des Defizits im Rahmen der Möglichkeiten bleiben. Die Stabilisierung der Finanzen bleibt dabei das oberste Ziel der Stadtregierung.