Der Schweizer Schienenbauer Stadler hat eine Folgebestellung von 21 elektrischen Flirt-Zügen für Finnland erhalten, deren Auftragswert voraussichtlich in der Nähe einer Viertelmilliarde Euro liegt. Die neuen Fahrzeuge sind speziell für das raue finnische Klima ausgelegt und werden bis 2027 ausgeliefert.

Nach einer ersten Bestellung von 20 elektrischen Triebzügen vor vier Jahren hat der Schweizer Hersteller Stadler nun einen Folgeauftrag für weitere 21 Züge erhalten. Die Auftragssumme dürfte in der Größenordnung einer Viertelmilliarde Euro liegen.

Die ursprüngliche Bestellung, die der finnischen Bahngesellschaft VR Group unterzeichnete, enthält zudem eine Option für bis zu 50 zusätzliche Fahrzeuge. Bei dieser neuen Bestellung handelt es sich im Kern ebenfalls um den klassischen Flirt-Triebzug, jedoch mit speziellen Anpassungen an die finnische Klimazone. Die Stücke sind für den Einsatz bei extremer Kälte, heftigem Schneefall und großen Temperaturschwankungen ausgelegt. Jedes Fahrzeug verfügt über erweiterte Schneepflüge, eine Fußbodenheizung und eine verbesserte Wärmedämmung, sodass die Züge zu jeder Jahreszeit zuverlässig fahren können.

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Stadler liefert Flirt-Züge für extreme Kälte

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, 340 Sitzen und einem Gesamtplatzangebot von 700 Personen, gehören die neuen Züge zu den größten in Finnland. Die Produktion erfolgt in Stadlers Werk in Siedlce, Polen. Auslieferung und Laufzeit der Auftragserweiterung werden in drei Phasen gliedert. Im ersten Jahr werden vier neuer Triebzüge ausgeliefert, im zweiten werden fünf weitere zwangs, und die verbleibenden elf Fahrzeuge kommen sukzessive bis Ende 2027.

Die Restoption um weitere 29 Triebzüge bleibt bis 2036 verfügbar. Parallel zu den 41 bereits benötigten Einheiten aus der Erstbestellung wird die gesamte Flotte von Railstock Finland, der staatlichen Leasinggesellschaft, auf bis zu 41 Triebzüge erweitert. Railstock Finland übernimmt die Fahrzeuge weiterhin im Rahmen von Leasingmodellen für staatlich finanzierte Verkehrsprojekte. Der Auftrag für die 21 Züge gehört zu den grossen Aufträgen, die Stadler in Finnland seit seinem ersten Vertrag mit dem VR Group gesammelt hat.

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Dort gilt der Flirt als wesentlicher Bestandteil des modernen Schienenverkehrs. Die Firma kann sich außerdem auf eine weitere Auslieferung von 60 dieselelektrischen Lokomotiven freuen, die ebenfalls im Rahmen einer Vergabe an die VR Group stattfindet. Trotz politischer Spannungen und Arbeitskämpfen in Deutschland kann Stadler den Bedarf der finnischen Nebenregionen zuverlässig decken.

Stadler bleibt führender Anbieter in Finnland

Im Ergebniss stellt das Konto eine große Marktpräsenz für den Schweizer Hersteller dar, da er nach weiteren Forderungen von VR Group als der führende Anbieter für robuste, schnelle und energieeffiziente Triebzüge in der nordischen Zone gilt.