Stadiums für die WM 2026

Die Städte Guadalajara, Monterrey, Toronto, Vancouver, Atlanta und Boston werden Austragungsorte für die WM 2026 sein. Dazu kommen drei Stadien in Mexiko-Stadt und ein Stadion in Dallas. Die Stadien in Vancouver, Atlanta und Houston haben temporäre Fassungsverlichkeiten während das Stadion in Montreal ein schließbares Dach hat. Die Azteken-Stadion wird ebenfalls umgebaut.

Das 1966 eröffnete Azteken-Stadion wurde renoviert und fasst jetzt 83'000 Zuschauer. Es wird für die WM 2026 umbenannt und ist das erste Stadion, das zum dritten Mal Austragungsort einer WM ist.

Guadalajara-Stadion bietet mit seiner eigenartigen Fassade vier Gruppenspiele an, während Monterrey-Stadion 53'000 Plätze und eine Auslosung für das Sechzehnte Final bietet. Die Stadien in Toronto, Vancouver, Atlanta und Boston haben temporäre Fassungsverlichkeiten, während das Stadion in Houston ein schließbares Dach hat





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