Stade Lausanne-Ouchy plant grosses Volksfest zum Cupfinal

Stade Lausanne-Ouchy bereitet sich intensiv auf das Cupfinal gegen St. Gallen vor und plant, das Spiel zu einem grossen Ereignis für den gesamten Kanton Waadt zu machen. Der Verein setzt auf günstige Tickets und kostenlose Zugfahrt, um möglichst viele Fans ins Stadion zu locken.

Stade Lausanne-Ouchy bereitet sich intensiv auf das historische Cupfinal am 24. Mai im Wankdorf stadion gegen St. Gallen vor – ein Spiel, das 27 Tage vor dem entscheidenden Moment angekündigt wurde.

Der Verein aus der Challenge League, der im Halbfinal sensationell die Grasshoppers mit 2:0 besiegte, plant, dieses Ereignis zu einem unvergesslichen Volksfest für den gesamten Kanton Waadt zu gestalten. Die Mobilisierung der Bevölkerung steht im Mittelpunkt der Bemühungen, und der Club hat sich zum Ziel gesetzt, das ihm vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) zugewiesene Kontingent von 12'500 Plätzen vollständig zu füllen.

Dies ist eine besondere Herausforderung, da die Pontaise, das reguläre Heimstadion von Lausanne-Ouchy, in der Regel nur von einer geringen Anzahl von Zuschauern besucht wird – durchschnittlich nur 637 Personen pro Spiel. Um diese Lücke zu schliessen und das Wankdorf mit Fans zu füllen, setzt Stade Lausanne-Ouchy auf eine grosszügige Ticketpolitik und eine breite Einbindung des Waadtländer Fussballs.

Der Verein betont, dass er zunächst den gesamten Fussball in der Region Waadt unterstützen möchte, bevor er gegebenenfalls nicht benötigte Tickets an den SFV zurückgibt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Attraktivität für Familien. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten freien Eintritt in den SLO-Sektor des Wankdorfstadions.

Darüber hinaus ist das Zugticket zur An- und Abreise im Matchbillett inbegriffen, um Familien die Teilnahme so einfach wie möglich zu machen. Für Erwachsene über 16 Jahre beträgt der Ticketpreis 60 Franken. Der Verein hat eine Kostenberechnung vorgelegt, um die Erschwinglichkeit für Familien zu demonstrieren: Eine Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern kann das Cupfinal für lediglich 120 Franken besuchen.

Diese Massnahme soll sicherstellen, dass möglichst viele Familien die Möglichkeit haben, das historische Spiel live im Stadion zu erleben und die Begeisterung für den Fussball zu teilen. Stade Lausanne-Ouchy hofft, durch diese Initiative nicht nur das Stadion zu füllen, sondern auch die regionale Begeisterung für den Fussball wiederzubeleben und eine neue Generation von Fans zu gewinnen.

Die Verantwortlichen sind sich bewusst, dass die Unterstützung der lokalen Gemeinschaft entscheidend für den Erfolg des Vereins ist und wollen diese durch das Cupfinal stärken. Obwohl Stade Lausanne-Ouchy alles daran setzt, seine Fans zu mobilisieren, wird es eine grosse Herausforderung sein, mit der Anhängerschaft des FC St. Gallen mithalten zu können.

St. Gallen verfügt über eine sehr treue und grosse Fangemeinde in der Ostschweiz, und es wird erwartet, dass deutlich mehr grün-weisse Fans im Wankdorf anwesend sein werden, als das SLO-Kontingent von 12'500 Plätzen zulässt. Dennoch ist das Ziel von Stade Lausanne-Ouchy klar definiert: Sie wollen die Hintertor-Tribüne in den Vereinsfarben rot-weiss färben und eine leidenschaftliche Atmosphäre schaffen.

Abgesehen von den finanziellen Vorteilen, die ein Cupfinal mit sich bringt, geht es dem Verein vor allem darum, die regionale Begeisterung für den Fussball wiederzuentfachen und den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Es ist seit dem Triumph des Stadtrivalen Lausanne-Sport im Jahr 1999 das erste Mal, dass ein Waadtländer Verein die Chance hat, den Schweizer Cup zu gewinnen.

Dieser Umstand verleiht dem Spiel eine besondere Bedeutung und erhöht den Druck auf die Spieler, die Geschichte des Waadtländer Fussballs neu zu schreiben. Der Verein hofft, dass die Unterstützung der Fans entscheidend sein wird, um dieses historische Ziel zu erreichen





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