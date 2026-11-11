Stacy Keach verstorben: US-Schauspieler stirbt im Alter von 85 Jahren in Polen

Der bekannte US-Schauspieler Stacy Keach ist im Alter von 85 Jahren in Polen gestorben. Seine Frau und Kinder bestätigen den Tod nach schwerer Herzerkrankung.

Der US-amerikanische Schauspieler Stacy Keach ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Er starb am Dienstag im Haus seiner Familie in der polnischen Ortschaft Magdalenka, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf eine offizielle Mitteilung seiner Angehörigen berichteten. Der langjährige Kampf gegen eine schwere Herzerkrankung endete nun mit seinem Ableben.

Tod durch Herzversagen in Polen

Die Todesursache wurde als Folge einer chronischen und schweren Herzerkrankung bestätigt. Stacy Keach befand sich zum Zeitpunkt seines Hinscheidens in seinem Zuhause in Polen, einem Land, das er später zu seiner zweiten Heimat machte. Die Nachricht seines Todes wurde von seinen Kindern und seiner Ehefrau an die Öffentlichkeit gegeben, um die traurige Bestätigung für Fans und Kollegen bereitzustellen.

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Ikonische Rolle als Mike Hammer

Stacy Keach war international vor allem durch seine Darstellung des hartgesottenden Privatdetektivs Mike Hammer bekannt geworden. Diese Hauptrolle spielte er in der gleichnamigen CBS-Fernsehserie, die in den 1980er-Jahren lief und ihn zum Star machte. Neben dieser ikonischen Figur wirkte er in weiteren erfolgreichen Serienproduktionen mit, darunter in Hit-Serien wie Emergency Room - Die Notaufnahme und Two and a Half Men.

Karriere seit 1968 und Walk of Fame

Seinen ersten Filmauftritt hatte der Schauspieler bereits im Jahr 1968 in dem Drama Das Herz ist ein einsamer Jäger. Im Laufe seiner vielfältigen Karriere folgten Auftritte in bekannten Kinofilmen wie Flucht aus L. A. und Wenn ich bleibe. Auf der Bühne machte sich Keach durch Rollen in Shakespeare-Produktionen einen Namen. Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

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Ehrungen durch Branche und Familie

Das Branchenblatt Variety zitierte aus der offiziellen Erklärung seiner Familie, die den Verlust würdigte. In dieser Mitteilung hieß es, dass Stacy Keach nicht nur ein legendärer Schauspieler gewesen sei, der vom Publikum auf der ganzen Welt bewundert und geliebt worden sei. Vielmehr sei er das Herz ihrer Familie gewesen, dessen Tod eine unermessliche Leere hinterlasse.

Nachlass und Vermächtnis

In der Mitteilung betonte die Familie, dass sein außergewöhnlicher Geist, seine unvergessliche Stimme und die Liebe, die er so großzügig gab, immer bei ihnen bleiben würden. Die Trauer um den Schauspieler zeigt die große Wertschätzung, die ihm sowohl in der Unterhaltungsindustrie als auch in seinem privaten Umfeld entgegengebracht wird. Sein Tod markiert das Ende einer langen und bedeutenden Karriere in Film, Fernsehen und Theater.