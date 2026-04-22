Stabiles Hochdruckwetter bestimmt die Schweizer Wetterlage

Ein starkes Hochdruckgebiet bringt sonniges Wetter in die Schweiz, während eine mäßige Bise für spürbare Abkühlung und Bodenfrost am Morgen sorgt.

Ein massives und ausgedehntes Hochdruckgebiet hat sich aktuell über dem Nordmeer positioniert und bestimmt das Wetter geschehen über weite Teile Zentraleuropas. Ein langer Ausläufer dieses Hochdrucksystems erstreckt sich bis in den Alpenraum hinein und sorgt dort für eine deutliche Abtrocknung der Luftmassen, was sich in einer stabilen Wetter lage widerspiegelt.

An der südlichen Flanke dieses Systems hat sich auf der Alpennordseite zudem eine ausgeprägte Bisenströmung etabliert, die für eine spürbare Abkühlung sorgt und das lokale Klima maßgeblich beeinflusst. Für die Deutschschweiz sowie Nord- und Mittelbünden erwartet uns ein weitgehend sonniger Tag. Während es am Vormittag entlang der Voralpen noch zu lokalen Hochnebelfeldern kommen kann, lösen sich diese im Tagesverlauf weitgehend auf. Am Nachmittag zeigen sich über den Berggipfeln nur vereinzelt harmlose Quellwolken. Die Temperaturen bewegen sich in den Niederungen am frühen Morgen in einem Bereich um 3 Grad, wobei in windgeschützten Lagen mit leichtem Bodenfrost zu rechnen ist. Der Nachmittag bringt mit Werten um 16 Grad jedoch deutlich mildere Temperaturen. Die Bise weht mäßig und nimmt im Verlauf des Vormittags merklich an Stärke zu. Im Jura und an den Voralpen ist ein mäßiger, in den Hochalpen ein schwacher Nordostwind spürbar. Die Nullgradgrenze steigt von etwa 1800 Metern auf rund 2300 Meter an. Auch im restlichen Land dominiert meist sonniges Wetter. Am Morgen sind entlang der Voralpen einige Hochnebelfelder präsent, während am Nachmittag im Genferseegebiet lockere Schleierwolken aufziehen. Die morgendlichen Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad, wobei erneut leichter Bodenfrost möglich ist. Am Nachmittag erreichen die Werte in den Niederungen rund 17 Grad, wobei es im Wallis durch die föhnige Komponente bis zu 21 Grad warm werden kann. Im Mittelland bleibt die Bise mäßig, während über den Bergen meist schwache Winde aus unterschiedlichen Richtungen vorherrschen. Die Nullgradgrenze steigt hier auf etwa 2600 Meter. Im Tessin und Misox zeigen sich zunächst noch Restbewölkung und vereinzelte Schauer, die sich jedoch am Vormittag auflockern. Der Nachmittag gestaltet sich hier recht sonnig. In den Bündner Südtälern und im Engadin startet der Tag meist sonnig. Die Temperaturen schwanken je nach Region deutlich zwischen 9 und 18 Grad. Oberhalb von 2000 Metern sind noch Reste von Neuschnee vorhanden, die jedoch unter dem Einfluss der steigenden Nullgradgrenze rasch abtauen werden. Für die Bevölkerung ergeben sich aus dieser Wetterlage spezifische Empfehlungen. In den frühen Morgenstunden ist aufgrund des Bodenfrosts, insbesondere in windgeschützten Lagen, unbedingt warme Kleidung erforderlich, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. Durch die herrschende Bise wird eine winddichte Jacke empfohlen, um die Auskühlung des Körpers zu verhindern, da sich die gefühlte Temperatur aufgrund des Windes deutlich unter den tatsächlichen Werten bewegen kann. Auf schattigen Wegen sowie in höheren Lagen sollten Passanten und Wanderer zudem mit rutschigen Stellen rechnen, da der Boden noch gefroren sein könnte. Wir laden alle Leserinnen und Leser ein, ihre Wettererlebnisse aktiv zu teilen. Unsere Facebook-Gruppe Dein Wetter in der Schweiz bietet eine Plattform für den Austausch von Fotos und Videos direkt aus der Region. Ausgewählte Aufnahmen werden regelmäßig in unseren Wetterimpressionen veröffentlicht. Diese Wetterlage verdeutlicht einmal mehr, wie dynamisch und abwechslungsreich das Schweizer Klima ist, und fordert zu einer sorgfältigen Vorbereitung für Aktivitäten im Freien auf, um das sonnige Wetter sicher und gesund zu genießen





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