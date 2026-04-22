Stabiles Hochdruckwetter bestimmt das Bild in der Schweiz – Bise sorgt für herbstliche Frische

Ein starkes Hochdruckgebiet bringt sonniges Wetter in die Schweiz, jedoch begleiten kühle Morgenstunden mit Bodenfrost und eine spürbare Bise die Tage. Wir geben einen detaillierten Ausblick auf die Wetterlage in den verschiedenen Regionen.

Ein massives und ausgedehntes Hochdruckgebiet hat sich über dem Nordmeer positioniert und übt derzeit einen dominierenden Einfluss auf das Wetter geschehen in weiten Teilen Mitteleuropas aus. Ein markanter Ausläufer dieses Hochs erstreckt sich bis in den Alpenraum hinein, was zu einer nachhaltigen Abtrocknung der dortigen Luftmassen führt.

Als direkte Folge dieser Konstellation hat sich an der Südflanke des Hochdrucksystems eine ausgeprägte Bisenströmung etabliert, die insbesondere die Alpennordseite beeinflusst und dort für klare, wenn auch kühlere Verhältnisse sorgt. Die meteorologischen Modelle deuten darauf hin, dass dieser Zustand über die kommenden Tage hinweg weitgehend stabil bleiben wird, wobei die thermischen Kontraste zwischen den kühlen Morgenstunden und den milderen Nachmittagen deutlich hervortreten werden. Für die Regionen der Deutschschweiz sowie für Nord- und Mittelbünden zeichnet sich ein überwiegend sonniges Bild ab. Während in den frühen Morgenstunden entlang der Voralpen noch lokale Hochnebelfelder für etwas Trübung sorgen können, lösen sich diese im Tagesverlauf weitgehend auf. Der Nachmittag verspricht über den Bergen lediglich eine geringe Bildung von Quellwolken. Die Temperaturen in den Niederungen starten in den frühen Morgenstunden bei etwa 3 Grad, wobei insbesondere in windgeschützten Lagen mit leichtem Bodenfrost zu rechnen ist. Im Verlauf des Tages klettert das Thermometer auf milde 16 Grad. Wanderer und Bergsteiger sollten beachten, dass die Bise im Tagesverlauf deutlich an Kraft gewinnt. Auch im Jura und an den Voralpen ist mit einem mässigen Nordostwind zu rechnen, während es in den Hochalpen eher bei einer schwachen Brise bleibt. Die Nullgradgrenze steigt von anfangs 1800 Metern auf etwa 2300 Meter an, wobei Gipfellagen um 2500 Meter am Nachmittag zeitweise in Quellwolken gehüllt sein können. Im Tessin sowie im Misox präsentiert sich die Lage zunächst noch etwas wechselhafter, da sich letzte Restwolken und vereinzelte Schauer noch hartnäckig halten können. Doch auch hier zeigt sich im Laufe des Vormittags eine deutliche Bewölkungsauflockerung, die den Weg für einen recht sonnigen Nachmittag ebnet. In den südlichen Bündner Tälern und im Engadin dominiert hingegen bereits ab den Morgenstunden ein meist sonniges Wetterbild. Während die Temperaturen im Tessin am Nachmittag auf angenehme 18 Grad steigen, bleibt es im Oberengadin mit Werten bis 9 Grad spürbar kühler. Für die Bevölkerung empfiehlt es sich, in den frühen Morgenstunden auf warme Kleidung zu setzen, um den Bodenfrostgefahr-Situationen zu begegnen. Bei der herrschenden Bise ist zudem das Tragen winddichter Kleidung ratsam, um eine schnelle Auskühlung des Körpers zu verhindern. Besonders auf schattigen Wegen sowie in den höheren Lagen sollten Passanten und Sportler zudem mit rutschigen Stellen rechnen, da die klimatischen Bedingungen eine nächtliche Abkühlung begünstigen





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Wetterbericht Schweiz Hochdruckgebiet Bise Temperaturprognose

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