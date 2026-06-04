Eine neue Studie zeigt, dass die Spermienqualität bei jungen Schweizern stabil geblieben ist. Die Schweizer Rekruten erzielten ein erfreuliches Ergebnis.

Gute Nachrichten für junge Schweizer: Entgegen dem globalen Trend ist die Spermienqualität bei ihnen stabil. Zu früh freuen sollte man sich jedoch nicht. Nicht so bei den Schweizer Rekruten , sie erzielen ein stabiles Ergebnis.

Eine neue Studie zeigt, dass die Werte seit dem Zeitraum von 2005 bis 2017 nicht gesunken sind. Wichtige Messwerte wie das Samenvolumen oder die Gesamtspermienzahl blieben über die Jahre konstant. Die Schweizer Rekruten erzielten ein erfreuliches Ergebnis. Wichtige Messwerte wie das Samenvolumen, die Gesamtspermienzahl, die Konzentration und die Beweglichkeit der Spermien blieben über die Jahre relativ konstant.

Im Jahr 2021 wiesen 41 Prozent der Männer mindestens einen Spermienwert unterhalb der Norm der Weltgesundheitsorganisation auf. In der früheren Untersuchungsgruppe waren es noch 62 Prozent. Die Studie empfiehlt, die Rekruten (M+W) zu mischen und ihnen etwas Zeit und Privatsphäre zu geben. Das könnte den von Politik und Wirtschaft langersehnten Babyboom auslösen.

Die Schweizer Rekruten sollten jedoch nicht überfordert werden, sondern ihnen sollte Zeit und Privatsphäre gegeben werden, damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können





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