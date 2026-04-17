Stabil und Sonnig: Hochdruck bringt frühlingshafte Temperaturen in die Schweiz

Ein Hochdruckgebiet sorgt für stabiles und sonniges Wetter in der Schweiz mit milden Temperaturen bis zu 23 Grad. Lokal Bodenfrost am Morgen möglich, UV-Strahlung beachten.

Ein mächtiges Hochdruckgebiet erstreckt sich von den sonnigen Küsten Spaniens bis weit nach Norddeutschland und beeinflusst maßgeblich das Wettergeschehen über der Schweiz. Diese stabile Wetterlage führt zu einer deutlichen Austrocknung und Beruhigung der Luftmassen im Alpenraum. Bis auf Weiteres dominiert somit das Hochdruckwetter mit seinen charakteristischen Merkmalen: überwiegend stabile Verhältnisse und klare Sicht.

Ab dem späten Samstagnachmittag jedoch zeichnet sich eine subtile Veränderung ab. Eine schwach ausgebildete westliche Höhenströmung beginnt, feuchtere Luftschichten in höhere Atmosphärenschichten zu transportieren. Dies führt zu einer allmählichen Anfeuchtung und einer leichten Labilisierung der Luft, was sich voraussichtlich in den folgenden Tagen in Form von Wolkenbildung bemerkbar machen wird. Für das kommende Wochenende und den Beginn der neuen Woche sind die Aussichten insgesamt freundlich und überwiegend sonnig. Vor allem am Vormittag darf man mit strahlendem Sonnenschein rechnen. Im Laufe des Nachmittags können sich jedoch zeitweise dichtere, hohe Wolkenfelder bemerkbar machen, die das Sonnenlicht leicht filtern. Entlang der Voralpen sind am Nachmittag auch flache Quellwolken möglich, die auf die zunehmende Instabilität in Bodennähe hinweisen. In den Niederungen sind die Temperaturen am frühen Morgen mit 3 bis 8 Grad mild, allerdings ist lokal mit Bodenfrost zu rechnen, weshalb Vorsicht auf den Straßen geboten ist. Am Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf angenehme 20 bis 23 Grad an. In den Bergregionen ist es generell schwachwindig, und die Nullgradgrenze liegt auf beachtlichen 2900 Metern, was winterliche Bedingungen in den höchsten Lagen noch fernhält. Auch für die nachfolgenden Tage setzt sich das meist sonnige Wetter fort. Hohe Wolkenfelder werden den Sonnenschein am Nachmittag immer wieder kurzzeitig überlagern, und über den Bergen können sich einige Quellwolken bilden. Die morgendlichen Temperaturen in den Niederungen bewegen sich um 7 Grad, während die Höchstwerte am Nachmittag um 20 Grad liegen. Im Mittelland ist mit leichtem Bisendruck zu rechnen, was bedeutet, dass die Luft feuchter wird und es zu Nebelbildungen kommen kann. Die Bergregionen bleiben generell schwachwindig, und die Nullgradgrenze klettert auf bis zu 3100 Meter. Im Südtessin sind am Vormittag noch einige tiefe Wolkenfelder möglich, doch auch hier klart es im Laufe des Tages auf. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag einige Quellwolken. Die Temperaturen erreichen in den Niederungen am Morgen um 11 Grad und steigen am Nachmittag auf milde 23 Grad an. Im Oberengadin sind die Höchstwerte mit rund 14 Grad kühler. Auch in den Südtessiner Bergregionen ist es schwachwindig, und die Nullgradgrenze liegt auf 2900 Metern. Angesichts der spürbaren UV-Strahlung trotz milder Temperaturen ist die Nutzung von Sonnencreme dringend empfohlen. Wer früh am Morgen unterwegs ist, sollte auf mögliche glatte Stellen durch Bodenfrost achten. Die Kleiderwahl sollte auf leichte Kleidung ausgerichtet sein, wobei eine dünne Jacke für die kühleren Morgenstunden empfehlenswert ist. Bei der Verkehrsplanung ist es ratsam, den möglichen morgendlichen Nebel im Mittelland zu berücksichtigen. In den Bergen sollte man auf die wechselnden Temperaturen achten, die je nach Höhenlage und Sonneneinstrahlung variieren können. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, das Wettergeschehen live zu verfolgen, Fotos und Videos zu teilen und den morgigen Wetterbericht aktiv mitzugestalten. Dies ist in der Facebook-Gruppe „Dein Wetter in der Schweiz“ möglich, wo Leserreporterinnen und Leserreporter täglich aktuelle Bilder direkt aus dem Geschehen hochladen. Ausgewählte Aufnahmen werden im Wetterbericht von Polizei.news unter dem Titel „Wetterimpressionen von gestern und heute“ veröffentlicht. Für Sicherheit in Ihrem Kanton sorgt SSP Security





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