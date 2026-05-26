Stabhochspringer Torben Blech nach schwerem Sturz Saisonende verkündet

Torben Blech erlitt bei einem Wettkampf in Bad Bergzabern eine schwere Knieverletzung nach einem Sturz neben der Matte und muss seine Saison beenden.

Der 31‑jährige Stabhochspringer Torben Blech hat bei einem Leichtathletik ‑Meeting in Bad Bergzabern einen schweren Sturz erlitten, der nicht nur seine Saison, sondern auch seine sportliche Zukunft erheblich beeinträchtigt.

Während des Wettkampfs versuchte Blech, die Latte bei 5,45 Metern zu überwinden, als er nach dem Absprung die Kontrolle über den Stab verlor und unglücklich neben die Matte stürzte. Das Video, das er selbst auf seinem Instagram‑Account veröffentlicht hat, zeigt deutlich, wie er mit dem Unterschenkel zuerst den Asphalt berührt und anschließend mit dem Oberkörper bis zur Hüfte auf die weiche Matte fällt.

Glücklicherweise blieb sein Kopf unverletzt, doch die Schmerzen im linken Knie ließen keinen Zweifel an einer ernsthaften Verletzung. Blech, der bereits an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen hat, beschreibt den Unfall als ein einmaliges Ereignis in seiner siebenjährigen Laufbahn. In einem Interview mit der Siegener Zeitung erklärt er, dass er den genauen Ablauf des Sturzes technisch nicht nachvollziehen könne.

"Ich bin mit dem Unterschenkel auf dem Asphalt aufgekommen und mit dem Oberkörper bis zur Hüfte auf der Matte gelandet. Mein Kopf ist zum Glück nicht verletzt worden", sagte er. Der linke Unterschenkel, der sich am Knie befand, sei stark verletzt; die endgültige Diagnose werde er in der kommenden Woche auf Instagram bekanntgeben. Nach dem Vorfall musste Blech seinen Wettkampf sofort abbrechen und informierte seine Fans und Mitstreiter über soziale Medien.

Auf Instagram schrieb er: "Schwere Zeiten stehen bevor. Schwere Verletzung und Saison‑Aus - weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen.

" Die Reaktionen aus der Leichtathletik‑Community waren überwältigend: Kollegen, Trainer und Fans schickten ihm Genesungswünsche und drückten ihre Unterstützung aus. Blech betonte, dass er die Rückmeldung seiner Mitstreiter sehr schätze und dass er trotz der schweren Situation optimistisch bleibt, was die Rehabilitation angeht. In den nächsten Tagen wird er sich einer genauen ärztlichen Untersuchung unterziehen, um das Ausmaß der Knieverletzung zu bestimmen und einen individuellen Rehabilitationsplan zu erstellen.

Die Leichtathletik‑Szene hofft, dass der talentierte Springer nach einer erfolgreichen Therapie wieder auf die Bahn zurückkehren kann, doch im Moment stehen ihm schwierige Entscheidungen bevor, die sowohl sportlich als auch persönlich nicht leicht zu tragen sind





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