Staatsanwälte veröffentlichen Video des Attentatsversuchs auf Trump-Gala – Beschuldigter bleibt in Untersuchungshaft

Die Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro hat ein Video veröffentlicht, das den Attentatsversuch auf ein Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump zeigt. Der Beschuldigte, Cole A., wurde in Untersuchungshaft genommen und steht unter anderem wegen versuchten Mordes an Trump vor Gericht. Das Video dokumentiert die dramatischen Momente der Erstürmung des Hotels und die Schießerei mit dem Secret Service.

Staatsanwälte haben ein Video veröffentlicht, das die dramatischen Ereignisse vor und während des Attentatsversuch s auf ein Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump zeigt. Der Beschuldigte, Cole A., wurde nach dem Vorfall in Untersuchungshaft genommen.

Die Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) ein Video in den sozialen Medien, das den Moment der Erstürmung des Hotels in Washington dokumentiert, in dem das traditionsreiche Event der Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Journalisten stattfand. Das Video zeigt, wie der 31-jährige A. auf einen Agenten des Secret Service schießt, während er durch die Sicherheitskontrollen rennt und auf den Galasaal zuläuft, in dem sich Regierungsmitglieder, Medienschaffende und andere Gäste befanden.

Laut Pirro gibt es keine Hinweise darauf, dass der Agent von Schüssen seiner eigenen Kollegen getroffen wurde. A. wurde bei dem Angriff am Samstagabend (Ortszeit) verletzt, jedoch nicht angeschossen. Ein Beamter des Secret Service wurde nach Behördenangaben angeschossen, trug jedoch eine kugelsichere Weste und überlebte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass A. mindestens einmal mit einer Schrotflinte das Feuer eröffnete und ein Agent des Secret Service fünf Schüsse abgab.

Zuvor hatten die Behörden nicht bestätigt, dass die Weste des Beamten von einer Kugel des Schützen getroffen worden war. Dem Beschuldigten wird versuchter Mord an Trump vorgeworfen.

Zudem ist der Kalifornier wegen des Transports einer Schusswaffe und von Munition über Bundesstaatsgrenzen hinweg sowie wegen des Gebrauchs einer Schusswaffe während einer Gewalttat angeklagt. In einer Botschaft soll sich A. selbst als „freundlichen Attentäter des Bundes“ bezeichnet und Ärger über mehrere Maßnahmen der Trump-Regierung geäußert haben. Die Verteidigung argumentierte vor Gericht, dass Allen Trump in Dokumenten nie namentlich erwähnt habe und die Anklage ausschließlich auf Mutmaßungen beruhe.

Bei einer Anhörung willigten A.s Anwälte ein, ihren Mandanten vorerst in Untersuchungshaft zu belassen, nachdem sie zuvor seine Freilassung gefordert hatten. Das Video zeigt auch, wie der Beschuldigte das Hotel am Tag zuvor auskundschaftete. Pirro betonte bei einer Pressekonferenz, dass die Ermittlungen noch andauerten und weitere Details bekannt gegeben würden. Die Bundesstaatsanwältin unterstrich die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe und die Notwendigkeit, die Sicherheit hochrangiger Personen zu gewährleisten.

Der Vorfall hat eine Debatte über die Sicherheitsmaßnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen ausgelöst, insbesondere bei solchen mit hochrangigen politischen Persönlichkeiten





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