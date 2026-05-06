Staatliche Webseite leitet Jurastudentin in Online-Casino

Eine Masterstudentin der Universität Freiburg wollte sich über das Baurecht informieren, landete aber über einen offiziellen Link auf einer Glücksspielseite.

Die Welt des Rechtsstudiums ist oft geprägt von akribischer Recherche und der Suche nach verlässlichen Quellen. Besonders für eine Masterstudentin an der Universität Freiburg, die sich im Rahmen der Vorlesung Raumplanungsrecht mit komplexen Themen befasst, ist der Zugriff auf offizielle Regierungsdaten unerlässlich.

Elena, eine 24-jährige Studentin, die in der Region aufgewachsen ist und daher einen besonderen Bezug zum Kanton Freiburg pflegte, entschied sich für das Thema Baubewilligungsverfahren ausserhalb der Bauzonen. Ihr Ziel war es, die spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Heimatregion präzise zu analysieren und in einem akademischen Vortrag zu präsentieren. Doch was als routinemässige Recherche begann, entwickelte sich schnell zu einer surrealen digitalen Odyssee.

Beim Klicken auf einen Link, der sie eigentlich zu den detaillierten Informationen über das Bauen ausserhalb der Bauzonen führen sollte, geschah das Unerwartete. Anstatt rechtlicher Texte, Paragrafen und behördlicher Richtlinien fand sich Elena plötzlich auf einer glitzernden Webseite wieder, die nichts mit dem Raumplanungsrecht zu tun hatte. Sie wurde direkt zu einem Online-Casino weitergeleitet, das sich als internationales Casino der Schweiz für das Jahr 2026 anpries.

In der Welt des Glücksspiels zu landen, während man eigentlich die gesetzlichen Vorgaben für die Landnutzung studiert, ist ein Kontrast, der zunächst für Erstaunen sorgte. Elena gibt an, die Situation anfangs fast schon lustig gefunden zu haben, doch die anfängliche Amüsiertheit wich schnell einer kritischen Sichtweise. Aus ihrer Perspektive ist es höchst problematisch, wenn staatliche Stellen, die eigentlich für die Einhaltung von Gesetzen und den Schutz der Bürger zuständig sind, indirekt Werbung für Glücksspiele betreiben.

Der Staat sollte in seiner Funktion als neutrale und seriöse Instanz keinerlei Anreize für riskante kommerzielle Angebote schaffen. Die Konsequenzen dieses technischen Fehlers waren für die Studentin nicht nur ideologischer Natur, sondern beeinträchtigten auch ihre akademische Arbeit. Da die gewünschten Informationen über den Kanton Freiburg nicht erreichbar waren und das Vertrauen in die spezifische Quelle erschüttert war, sah sie sich gezwungen, ihren gesamten Vortragsaufbau zu ändern.

Die ursprüngliche Intention, die lokalen Gegebenheiten ihres Heimatkantons näher zu beleuchten, musste aufgegeben werden, und sie musste ihren Fokus auf andere Kantone verschieben, um ihren akademischen Zeitplan einzuhalten. Dies unterstreicht, wie eine einzige fehlerhafte Verlinkung den Lernprozess und die Effizienz von Studierenden massiv stören kann. Die Hintergründe dieses Vorfalls sind ebenso bemerkenswert wie erschreckend. Wie sich herausstellte, bestand dieser fehlerhafte Link bereits seit dem Jahr 2023.

Guido Balmer, der Sprecher der Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt, bestätigte auf Anfrage, dass die Verknüpfung ursprünglich wohl vom Kanton Waadt lanciert worden war. Es stellte sich zudem heraus, dass nicht nur die Seite des Kantons Freiburg betroffen war, sondern auch der Kanton Wallis auf derselben fragwürdigen Glücksspielseite verlinkte. Dies deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen einfachen Tippfehler handelte, sondern um eine systematische Manipulation einer externen Webseite, auf die mehrere kantonale Behörden verwiesen hatten.

Die betreffende Seite scheint im Laufe der Zeit manipuliert worden zu sein, sodass die ursprünglichen Inhalte durch kommerzielle Casino-Werbung ersetzt wurden. Nachdem der Fehler bekannt wurde, reagierten die Behörden umgehend und löschten den Link. Die Direktion stellte klar, dass sie keinerlei Werbung für kommerzielle Angebote betreibt und die Integrität ihrer digitalen Präsenz wichtig sei. Nun werde man die Urheber und Inhaber der manipulierten Webseite kontaktieren, um das Problem zu klären.

Dieser Vorfall wirft jedoch ein Schlaglicht auf die allgemeine Cybersicherheit und die Wartung von staatlichen Webseiten. In einer Zeit, in der die digitale Transformation der Verwaltung voranschreitet, ist die regelmässige Überprüfung externer Links von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass Bürger oder Studierende auf betrügerische oder unangemessene Seiten geleitet werden. Die Lücke, die über Jahre hinweg bestand, zeigt die Notwendigkeit für bessere Monitoring-Systeme in der öffentlichen Verwaltung, damit die Seriosität staatlicher Informationen gewahrt bleibt





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