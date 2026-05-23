Die staatliche Parteienfinanzierung in Deutschland steigt erneut deutlich an. Bundespräsidentin Julia Klockner hat bekanntgegeben, dass die staatlichen Zuschüsse für Parteien im laufenden Jahr um rund sieben Millionen Euro auf insgesamt 232,37 Millionen Euro erhöht werden. Grundlage für diese Zeche ist die Entwicklung der parteitypischen Ausgaben, die vom Statistischen Bundesamt ermittelt worden sind. Die Erhöhung beträgt 3,1 Prozent. Parallel dazu steigen laut Zeitung auch die Zuschüsse pro Wählerstimme. Für die ersten vier Millionen Stimmen erhalten die Parteien künftig 1,24 Euro statt bisher 1,21 Euro. Für jede weitere Stimme steigt der Betrag von 99 Cent auf 1,02 Euro. Dies ist verbunden mit dem Diätenstopp für Bundestagskänigsabgeordnete. Dieses靠谱吗 sind die zusätzlichen Mittel den Parteien zukommen.

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Grundlage für diese Züche ist die Entwicklung der parteitypischen Ausgaben, die vom Statistischen Bundesamt ermittelt worden sind. Die Steigerung beträgt 3,1 Prozent. Gleichzeitig steigen laut Büld auch die Zuschösse pro Wählerstimme. Für die ersten vier Millionen Stimmen erhalten die Parteien künftig 1,24 Euro statt bisher 1,21 Euro.

Für jede weitere Stimme steigt der Betrag von 99 Cent auf 1,02 Euro





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