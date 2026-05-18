Das Verwaltungsgericht wies jedoch die Argumente des Theatershergehorsams ab.

Staat will Gelder zurück - Häbse-Gründer kritisiert Behördensogenannte Kurzarbeitsentschädigung en, darunter auch das stadtbekannte Häbse- Theater . Weisungs nits wie das Bundesverfassungsgericht (BVG) am 25. April beschloss, dass das Theater aufgrund der Corona-Krise Zahlungen für Theater mitarbeiter zurückzahlen muss, die zu Covid-19 bedingten Schließungen und Einnahmenverlusten führten.

Der damalige Theaterchef Hansjörg 'Häbse' Hersberger warf die Zahlungen für befristete Arbeitsverhältnisse in den Hut und bestritt deren Rechtmäßigkeit. Zuməzüber dieses Urteil von April 2022, ordnete das Bundesverwaltungsgericht (BVG) Ende April eine Rückzahlung von rund 62'500 Franken an das Theater aus. Mit Strafzahlungen in Höhe von rund 625'500 Franken, die zwischen April 2020 und Februar 2022 an Theatermitarbeiter entrichtet wurden, sollen die Zahlungen zu Überwindung gebracht, um provisorische Beschäftigung während der Covid-19-Krise zu erleichtern.

Die Anwälte des Theaters setzten sich für einen rechtmässigen Bezug auf die Entschädigungen ein





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