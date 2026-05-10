St. Moritz expands in Zurich with pop-up events in Fraumünsterstrasse and Bürkliplatz

A pop-up event by St. Moritz in Zurich, featuring events, exhibitions, and activities related to the summer season, is currently open until 6th June.

Noch bis zum 6. Juni zeigt sich St. Moritz in Zürich von seiner besten Seite: An der Fraumünsterstrasse 2 beim Bürkliplatz eröffnet die Feriendestination ein Pop-up, das unter anderem als Events aal, Galerie, Cafe und Lifestyle-Hub dienen soll.

'Die Casa versteht sich als Treffpunkt für Austausch, als Ort der Bewegung und als Einladung, den Sommer in St. Moritz zu entdecken', heisst es in einer Medienmitteilung. Vor Ort gibt es etwa Matcha, Sunrise-Yoga, Running-Events, Konzerte – wie etwa einen Auftakt zum Festival da Jazz –, Cold Plunges im Zürisee, Expertengespräche und Ausstellungen.

'Wir hatten einen ausserordentlich starken Winter und sehen gleichzeitig, wie stark der Sommer an Bedeutung gewinnt. St. Moritz ist auch in den wärmeren Monaten eine Top-Destination. Entsprechend fördern wir den Sommer gezielt. Mit der Casa St. Moritz schaffen wir erstmals eine eigene Präsenz im Herzen von Zürich – als temporäre Plattform für Inspiration, Austausch und konkrete Erlebnisse rund um den Sommer in St. Moritz', sagt Marijana Jakic, CEO St. Moritz Tourismus AG





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