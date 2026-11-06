St. Galler Stadtrat: Sicherheitsbedenken verhindern Kürzung der Straßenbeleuchtung

Die Stadt St. Gallen verzichtet auf eine Verkürzung der Straßenbeleuchtung wegen Sicherheitsrisiken. Stattdessen wird die dynamische LED-Beleuchtung ausgebaut, um Energie zu sparen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Der St. Galler Stadtrat hat eine geplante Reduzierung der nächtlichen Straßenbeleuchtung abgelehnt, da die damit verbundenen Sicherheitsrisiken als zu hoch eingestuft werden. Ursprünglich sollten durch kürzere Öffnungszeiten der Laternen jährlich 38'000 Franken eingespart werden. Nun steht die Weiterentwicklung dynamischer Beleuchtungssysteme im Fokus, um sowohl Energieeffizienz als auch die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.

Kern der Debatte und Lichtkonzept

Die aktuelle Praxis in St. Gallen sieht vor, die öffentliche Beleuchtung zwischen 5.30 Uhr morgens und 24 Uhr durchgehend zu betreiben. Der Vorschlag der Verwaltung, die Betriebszeiten zu verkürzen, war Teil eines Entlastungspakets. Das bestehende Lichtkonzept der Stadt St. Gallen sieht zwar vor, Betriebs- und Ausschaltzeiten für verschiedene Straßenkategorien festzulegen. Demnach sollten die Lampen ab 22 oder 23 Uhr bis 6 oder 7 Uhr morgens gedimmt oder abgeschaltet werden.

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Ausnahmen bilden zentrale Knotenpunkte wie der Bahnhofplatz, der Kornhausplatz und der Marktplatz, die nur zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr dunkel sein würden. Der Stadtrat stellt fest, dass die ursprünglich vorgesehene Sparmaßnahme mit den Prinzipien des Lichtkonzepts übereinstimmt, welches primär die Reduktion von Lichtimmissionen anstrebt. Allerdings gilt als oberste Prämisse, dass Verkehrssicherheit und das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und Hauptverkehrsachsen jederzeit gewährleistet sein müssen.

Stakeholder-Positionen und Sicherheitsaspekte

Gegner der radikalen Abschaltung verweisen auf konkrete Gefährdungslagen. Die Stadt St. Gallen weist darauf hin, dass es unter der Woche viele Veranstaltungen gibt, die abends nach 22 Uhr enden und dazu führen, dass viele Personen nachts dunkle Strecken zu Hause zurücklegen müssen. Diese Situation wird als potenzieller Sicherheitsmangel bewertet. Eine Analogie findet sich in der Nachbargemeinde Teufen im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

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Dort wurde 2012 entschieden, die Straßenbeleuchtung außerhalb des Baugebiets komplett abzuschalten. Diese Maßnahme löste eine Petition mit 577 Unterschriften aus. Im Jahr 2022 wurde die Abschaltungszeit zur Energieeinsparung von 0.30 Uhr bis 5 Uhr auf 23 Uhr bis 5 Uhr ausgeweitet. Nach starken Protesten und Diskussionen über die Akzeptanz in der Bevölkerung wurden Sonderregelungen am Wochenende eingeführt, um die Spannungen zu entschärfen. St. Gallen zieht daraus den Schluss, dass starre Abschaltungen die Akzeptanz in der Bevölkerung gefährden.

Technologische Lösungen und Real-World Impact

Anstatt auf eine pauschale Einschränkung der Beleuchtung zu setzen, setzt die Stadt St. Gallen verstärkt auf moderne LED-Technik und dynamische Systeme. In Wohnquartieren werden zunehmend Leuchten mit Bewegungsmeldern installiert. Das Licht wird dann hochgefahren, wenn sich Fußgänger oder Velofahrer nähern, und fällt sofort wieder in den Sparmodus, sobald sie den Bereich verlassen haben. Diese differenzierte Herangehensweise erlaubt es, Licht nur dort und dann einzuschalten, wo es tatsächlich benötigt wird.

Die Stadt weist auf erfolgreiche Pilotprojekte hin, die 2014 an der Demutstrasse gestartet wurden. Dort erfassen integrierte Detektoren und Bewegungssensoren herannahende Verkehrsteilnehmer wie Autos, Velos und Fußgänger frühzeitig. Das Licht "wandert" mit dem Verkehrsteilnehmer mit. An der Oberstrasse wurden 60 intelligente LED-Strassenleuchten eingesetzt, und auch an der Hüttenwiesstrasse funktioniert ein ähnliches dynamisches System. Diese Technologien haben in St. Gallen an einzelnen Orten bereits gute Erfahrungen gebracht und zeigen, wie sich Energie sparen lässt, ohne auf Sicherheit zu verzichten.

Vergleich mit anderen Schweizer Städten und Ausblick

Nachhaltige Konzepte finden sich auch in anderen Schweizer Städten, wo vermehrt dynamische Leuchtungssysteme zum Einsatz kommen. In Luzern wird auf vielen Quartierstraßen, Velo- und Fußwegen in der Nacht dynamisch und bewegungsabhängig gedimmt. An zentralen, verkehrsberuhigten Achsen und Hauptverkehrsstraßen bleibt die Beleuchtung die ganze Nacht in Betrieb, wird jedoch in verkehrsarmen Stunden gedimmt. In Winterthur schaltet ein Dämmerungssensor die öffentliche Beleuchtung automatisch ein, während von 22 Uhr bis 5 Uhr jede zweite Leuchte komplett ausgeschaltet wird. Moderne LED-Leuchten werden dort in den Nachtstunden bis zu 30 Prozent gedimmt.

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In Teufen konnte die Stadt nach der Einführung eines flexiblen Systems mit 770 LED-Leuchten den Stromverbrauch um 33 Prozent senken. Dieses Beispiel zeigt, dass sich Sicherheitsbedürfnisse, Sparziele und Umweltziele durch technologische Innovationen vereinbaren lassen. Für St. Gallen bedeutet dies, dass die Verwaltung weiter daran arbeitet, starre Regelungen durch intelligente Lösungen zu ersetzen. Dabei müssen natürlich hohe Investitionen in die Infrastruktur einkalkuliert werden, die sich jedoch mittelfristig durch die Energieeinsparungen amortisieren sollen.