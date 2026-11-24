Das St. Galler Stadtparlament genehmigt hohe Investitionskredite für den Jugendsport, die Schulanlage Krontal und die SwissZinc-Beteiligung bei breiter Unterstützung.

Das St. Galler Stadtparlament hat in seiner aktuellen Sitzung mehrere entscheidende Finanzvorlagen behandelt und dabei signifikante Kredite für städtische Projekte bewilligt. Die Mehrheit der Abgeordneten sprach sich klar für die Unterstützung des Jugendsports, den Ausbau der Schulinfrastruktur am Standort Krontal sowie eine strategische Beteiligung an der SwissZinc AG aus. Diese Maßnahmen sollen die langfristige Entwicklung der Stadt St. Gallen in den Bereichen Bildung, Umwelt und Ressourcenmanagement stärken.

Bewilligung von Krediten für Sport und Entsorgung

Das St. Galler Stadtparlament genehmigte für das Jahr 2027 einen Kredit in Höhe von CHF 215.000 zur Förderung des Jugendsports. Dieser Beschluss wurde mit 57 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen einstimmig angenommen. Parallel dazu stimmte die Legislative einem weiteren Kredit von CHF 325.000 für die Unterstützung lokaler Anlässe zu. Beide Vorlagen erhielten breite Zustimmung und sollen die sportliche Aktivität der Jugend in der Region nachhaltig sichern.

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In zentralen infrastrukturellen Fragen zeigte sich das Parlament ebenfalls aktiv. Für die Erarbeitung des Generellen Entwässerungsplans der Zweiten Generation, kurz GEP 2, genehmigte das Gremium einen Kredit von CHF 2.830.000 zulasten der Investitionsrechnung. Dieser Plan bildet die Grundlage für die langfristige Weiterentwicklung der städtischen Siedlungsentwässerung. Der Entscheid untersteht dem fakultativen Referendum und wurde ebenfalls mit 57 Ja-Stimmen bei 0 Nein-Stimmen gebilligt.

Ausbau der Schulanlage Krontal und Abwasser-Management

Ein weiterer Schwerpunkt der Sitzung war die Erweiterung der Schulanlage Krontal. Das Stadtparlament genehmigte das Projekt zur inneren Verdichtung des Primarschulhauses und des Turnhallengebäudes, sowie die Versetzung und Umnutzung des bestehenden Pavillons. Für diese massiven Umbauarbeiten und Anpassungen im Aussenraum wurde ein Kredit von CHF 3.721.000 genehmigt. Der Antrag der Fraktion, der eine Kostenreduktion von CHF 300.000 forderte, wurde mit 45 zu 10 Stimmen bei 0 Enthaltungen abgelehnt.

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Zudem floss ein Investitionsbeitrag von CHF 1.250.000 an das Rückhaltebecken des Kantonsspitals St. Gallen. Dieses Projekt zielt darauf ab, belastetes Spitalabwasser bei starken Niederschlägen zurückzuhalten und die Einleitung von Mikroverunreinigungen in die Gewässer signifikant zu reduzieren. Die Bewilligung erfolgte mit 53 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Auch dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum, was die Relevanz der massnahmen für die Umweltbewusstsein der Bevölkerung unterstreicht.

Strategische Beteiligung an der SwissZinc AG

Das St. Galler Stadtparlament genehmigte einen Kredit von CHF 451.714 für die Beteiligung des Kehrichtheizkraftwerks St. Gallen an der SwissZinc AG in Zuchwil. Dieses Projekt dient der Rückgewinnung von Metallen aus Filteraschen von Kehrichtverwertungsanlagen. Die erste Phase der Zustimmung erfolgte mit 49 Ja-Stimmen bei 8 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

Zusätzlich wurde unter der spezifischen Bedingung, dass die SwissZinc AG den Bau einer Aufbereitungsanlage für Hydroxidschlämme beschliesst, ein weiterer Kredit von CHF 1.104.107 für eine Erhöhung der Beteiligung genehmigt. Dieser zweite Schritt wurde mit 43 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen durch das Parlament getragen. Diese Investition sichert die städtische Einflussnahme auf innovative Recyclingtechnologien ab.

Planungsrechtliche Anpassungen und Stadtwerke

In den Bereichen Raumplanung stimmte das Gremium den Planverfahren für die Gebiete Grossacker Nord und Grossacker Süd zu. Dabei wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein neues Wohnquartier mit Dienstleistungsangeboten und Gewerbe geschaffen. An der Speicherstrasse wurden Flächen für Ersatz-Familiengärten gesichert. Die drei Beschlüsse, darunter die Zonenplanänderung Grossacker Nord und die Änderung an der Speicherstrasse, wurden mit jeweils unterschiedlichen Mehrheiten bei fakultativen Referendumsvorbehalten angenommen.

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Weitere planerische Anpassungen betrafen die Entwicklungen im Bereich Waldacker, Burgweier und Ahornbach. Der Beschluss zur Zonenplanänderung Waldacker wurde mit 55 Ja-Stimmen bei 2 Nein-Stimmen gebilligt. Zudem genehmigte das Parlament das Wasserbauprojekt Burgweierbach / Ahornbach mit einem verbleibenden Kostenkredit von CHF 838.903. Für die Neugestaltung der Familiengartenareale wurde ein Kredit von CHF 272.500 bewilligt. Parallel dazu wurde die Spezialkommission zur Umwandlung der St.Galler Stadtwerke in ein selbständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen aufgelöst, was auf eine Neustrukturierung der städtischen Dienstleister hindeutet.