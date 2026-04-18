St.Galler Sportgala: Huber Nachwuchsathlet, Fiala und Moy Sportler des Jahres 2025

Der Kanton St.Gallen ehrt seine herausragenden Sportpersönlichkeiten. Zehnkämpfer Andrin Huber wird als Nachwuchsathlet des Jahres ausgezeichnet, während die Eishockeyprofis Kevin Fiala und Tylor Moy die Titel der Sportler des Jahres 2025 im Kanton St.Gallen erhalten. Der Schwimmclub Flös wird als Verein des Jahres geehrt.

Der Kanton St.Gallen feiert seine Sport grössen. Bei der diesjährigen Sport gala wurden herausragende Leistungen aus verschiedenen Disziplinen gewürdigt. Zehnkämpfer Andrin Huber wurde zum Nachwuchsathlet en des Jahres gekürt, eine Anerkennung für seine beeindruckenden Fortschritte und seinen Gewinn der Goldmedaille bei der U23-Europameisterschaft in Bergen im vergangenen Jahr. Der 21-jährige Bichwiler etabliert sich damit als einer der talentiertesten Mehrkämpfer der Schweiz, hinter Simon Ehammer rangiert er auf dem zweiten Platz der nationalen Bestenliste.

Eine weitere Auszeichnung als Eliteamateur des Jahres ging an den Ruderer Jonah Plock. Plock konnte mit seinem Partner Patrick Brunner im Zweier ohne Steuermann beachtliche Erfolge feiern: ein dritter Rang bei den Weltmeisterschaften und ein fünfter Platz bei den Europameisterschaften. Darüber hinaus sicherte er sich zweimal den dritten Platz im Weltcup und wurde Schweizer Meister.

Der Schwimmclub Flös aus Buchs wurde zum Verein des Jahres ernannt. Der Club zeichnet sich durch sein langjähriges Engagement in der Nachwuchsarbeit aus und bietet zudem eine Abteilung für Artistic Swimming, besser bekannt als Synchronschwimmen. Diese Vielfalt und die erfolgreiche Jugendarbeit machen den Verein zu einem Vorbild im ostschweizerischen Schwimmsport.

Die prestigeträchtigen Titel der Sportler des Jahres 2025 im Kanton St.Gallen erhielten die Eishockeyprofis Kevin Fiala und Tylor Moy. Während Fiala, ein etablierter Spieler in der National Hockey League (NHL) und eine feste Grösse im Schweizer Nationalteam, aufgrund einer schweren Beinverletzung, die eine Operation erforderte, nicht persönlich anwesend sein konnte, absolvierte Moy eine beeindruckende Saison. Der 30-jährige Moy vom NLA-Klub Rapperswil-Jona avancierte an der Weltmeisterschaft im vergangenen Mai zu einem der Aufsteiger des Turniers. Nach zwei früheren Ausmusterungen vor Weltmeisterschaften zeigte er in Dänemark und Schweden eine herausragende Leistung und war massgeblich am Gewinn der Silbermedaille beteiligt, wo er als Topskorer der Schweizer Mannschaft glänzte. Moy, geboren in den USA, besitzt die Schweizer Staatsbürgerschaft über seine Mutter und spielt seit 2022 für Rapperswil-Jona, wo er sich zu einem Führungsspieler entwickelt hat. Beide Spieler konnten die Auszeichnungen nicht persönlich entgegennehmen; ihre Vater Jan Fiala und Markus Bütler, Geschäftsführer von Rapperswil-Jona, nahmen die Ehrungen stellvertretend entgegen.

Die Verleihung dieser Auszeichnungen erfolgt im Rahmen der Sportgala, die jährlich im Zusammenhang mit der Offa-Messe stattfindet. Die Interessengemeinschaft (IG) Sport St.Gallen, unter der Leitung von Präsident Josef Dürr, ist für die Verteilung der Sport-Toto-Gelder im Auftrag der Regierung zuständig und richtet diese Gala als einen Höhepunkt des Jahres aus. Die Preisträger werden von einer fachkundigen Jury bestimmt, die die Leistungen und Erfolge der Athleten, Vereine und Nachwuchstalente sorgfältig bewertet.

Die Sportgala ist nicht nur eine Feier der Spitzenleistungen, sondern auch ein Spiegelbild der sportlichen Vielfalt im Kanton. Neben den nun ausgezeichneten Athleten gab es weitere Ehrungen, die die Breite des Sports widerspiegeln. So wurden beispielsweise Dominic Lobalu, Lia Thalmann, die Kunstradfahrerinnen aus Uzwil und der FC Abtwil-Engelburg bei der 24. Gala der IG Sport des Kantons St.Gallen für ihre Verdienste geehrt. Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement und die Erfolge in unterschiedlichsten Sparten, von Leichtathletik über Schwimmen bis hin zu Mannschaftssportarten und Randsportarten. Die Veranstaltung hebt hervor, wie wichtig die Förderung und Anerkennung von sportlichem Engagement auf allen Ebenen ist, von der Nachwuchsförderung bis hin zu etablierten Profis. Die Gala dient als wichtige Plattform, um die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler öffentlich zu würdigen und ihre Vorbildfunktion für die Gemeinschaft zu betonen.





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