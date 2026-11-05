St. Galler Regierung plant strengere Regeln für Moscheen und ausländische Geldflüsse

Der Kanton St. Gallen fordert gesetzliche Transparenz bei Finanzströmen in nicht anerkannte Religionsgemeinschaften, um fremdstaatliche Einflussnahme zu verhindern.

Die Regierung des Kantons St. Gallen hat ihre Unterstützung für verschärfte Auflagen bei der Errichtung von Moscheen und anderen nicht öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften bekundet. Sie beantragt die gutheissende Behandlung einer überparteilichen Motion, die im Namen der Kantonsrats-Fraktionen von Die Mitte-EVP und SVP eingereicht wurde. Der zentrale Fokus dieser Vorstösse liegt auf der Schaffung gesetzlicher Transparenz bezüglich Geldflüsse und der Einführung strengerer Beschränkungen für Geldgeberinnen und Geldgeber aus dem Ausland.

Transparenz gegen fremde Einflussnahme gefordert

Der Kanton St. Gallen verlangt eine klare gesetzliche Regelung für die Finanzierungsquellen von Religionsgemeinschaften, die nicht unter die öffentlich-rechtliche Anerkennung fallen. Ziel ist es, der Bevölkerung Bedenken hinsichtlich extremistischer Einflüsse und intransparenter Finanzierungsmechanismen aus der Welt zu schaffen. Die Regierung argumentiert, dass eine solche Transparenz das Vertrauen in den interreligiösen Dialog stärken und das friedliche Zusammenleben im Kanton sichern kann. Bisher gelten für islamische Vereine und andere Gruppierungen auf kantonaler Ebene keine spezifischen Vorschriften, was zu den aktuellen Debatten geführt hat.

Also read St. Galler Stadtparlament stimmt für das Sparpaket 'Alliance'

Bisherige Regelung betrifft nur anerkannte Kirchen

Das geltende St. Galler Kirchenrecht regelt bis dato ausschliesslich die Organisation und Buchführung der öffentlich-rechtlich anerkannten Gemeinschaften. Zu diesen zählen die katholische Kirche, die evangelisch-reformierte Kirche, die christkatholische Kirchgemeinde sowie die jüdische Gemeinde. Für andere religiöse Gruppierungen bestehen keine vergleichbaren kantonalen Standards. Die Regierung betont in ihrer Motionsantwort, dass auch nicht anerkannte Gemeinschaften wertvolle Beiträge zum gesellschaftlichen Miteinander leisten. Dennoch sei die Notwendigkeit gegeben, durch gesetzliche Anpassungen Vorurteilen entgegenzuwirken und klare Rahmenbedingungen zu schaffen.

Abwägung zwischen Glaubensfreiheit und Sicherheitsaspekten

Die genaue Ausgestaltung der neuen Vorschriften wird im Rahmen eines breit angelegten Gesetzesvorhabens erarbeitet. Dabei müssen die Entwicklungen auf Bundesebene sowie übergeordnete rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Dazu gehören die verfassungsmässige Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie das Zivilgesetzbuch. Besonders relevant ist zudem die Beachtung der sogenannten "Lex Koller", die den Grundstückerwerb durch Personen aus dem Ausland regelt. Auch die Zuständigkeiten des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) spielen in dieser Abwägung eine wichtige Rolle.

Advertisement

Debatte auf nationaler Ebene bleibt offen

Parallel zur kantonalen Debatte verweist der Regierungsrat auf ein Postulat der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats aus dem Jahr 2024. Dieses Postulat forderte den Bundesrat auf, einen Bericht vorzulegen, der aufzeigt, wie die ausländische Finanzierung von Gebetshäusern und Bildungseinrichtungen in der Schweiz an Bedingungen geknüpft werden kann. Der Zweck bestand darin, sicherzustellen, dass in diesen Einrichtungen kein extremistisches, gewaltverherrlichendes oder den Grundrechten widersprechendes Gedankengut verbreitet wird. Der Bundesrat hatte die Ablehnung dieses Postulats beantragt und verwies dabei auf bereits erfolgte Gesetzesanpassungen.

Konkretes Projekt in St. Gallen als Auslöser

Der Bau einer neuen Moschee an der Fürstenlandstrasse hat die aktuelle Situation massiv beschleunigt. Im vergangenen Frühling wurden Pläne für einen runden Neubau mit grosser Glasfront bekannt. Laut Angaben des Imams von "El-Hidaje", Mehas Alija, soll das Gebäude Platz für rund 300 bis 400 Personen bieten. Gegen dieses Projekt regte sich früh und erheblicher Widerstand. Die Stadtsanktgaller SVP lancierte eine Petition unter dem Titel "Keine Mega-Moschee in der Stadt St. Gallen", die nach Angaben der Partei von rund 21'800 Personen unterschrieben wurde. Dieser konkrete Fall hat die Diskussion um die Regulierung von Religionsgemeinschaften im Kanton St. Gallen erst möglich gemacht.