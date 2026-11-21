Der Kanton St. Gallen hält an individuellen Asylprüfungen fest und widerspricht der SVP-Forderung nach pauschaler Ablehnung von Bewerbungen aus Nordafrika aufgrund rechtsstaatlicher Verpflichtungen.

Die Regierung des Kantons St. Gallen lehnt die Forderung der Schweizerischen Volkspartei (SVP) ab, Asylgesuche von Bewerbern aus Nordafrika generell und pauschal abzulehnen. Eine solche Aussetzung individueller Prüfungen nach Staatsangehörigkeit widerspricht den rechtsstaatlichen Grundsätzen und dem geltenden Bundesrecht. Die SVP hatte in einer Interpellation mit dem provokanten Titel "80,5 Prozent sind kriminell: Jetzt genug! Asyl für Nordafrikaner abschaffen" eine solche Maßnahme eingefordert.

Individuelle Prüfung bleibt gesetzlich vorgeschrieben

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) ist verpflichtet, jeden einzelnen Antrag sorgfältig zu prüfen, um festzustellen, ob die betreffende Person im Heimatstaat ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder solche befürchten muss. Diese individuelle Beurteilung kann bei Personen aus sogenannten sicheren Ländern beschleunigt erfolgen, darf jedoch nicht aufgrund der Nationalität pauschal ausgesetzt werden. Die St. Galler Regierung betont, dass diese Rechtslage eindeutig ist und keine Abweichungen zulässt.

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Zur Unterstützung der schnellen Bearbeitung hat der Bund bereits vor sechs Jahren ein beschleunigtes Asylverfahren eingeführt, das nachweislich Wirkung zeigt. Im Jahr 2023 ergänzte der Bund dieses System durch das sogenannte 24-Stunden-Asylverfahren. Dieses Instrument ermöglicht es Behörden, aussichtslose Gesuche noch schneller abzuwickeln und damit die Verfahrensdauer weiter zu verkürzen, ohne dabei auf die notwendigen rechtlichen Kontrollen zu verzichten.

Behörden bekämpfen Delinquenz konsequent

Nicht zuletzt weist die St. Galler Regierung darauf hin, dass die Problematik delinquenten Verhaltens von Asylsuchenden aus den Maghreb-Staaten sehr ernst genommen wird. Um dieser Entwicklung zu begegnen, sind die Behörden auf unterschiedlichen Ebenen aktiv. Sowohl die Kantonspolizei als auch das Migrationsamt haben den klaren Auftrag erhalten, Gesetzesverstöße unverzüglich und konsequent mit allen verfügbaren rechtlichen Mitteln zu verfolgen. Ziel ist es, klare Signale zu senden und die Sicherheit in der Öffentlichkeit zu gewährleisten.

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Die Regierung weist zudem darauf hin, dass Asylgesuche von Personen aus den Maghreb-Staaten bereits heute zu einem sehr hohen Prozentsatz abgelehnt werden. Das Migrationsamt St. Gallen fungiert als fallführende Organisation in einer spezialisierten Taskforce. Diese Koordinierungsstelle hat die Aufgabe, Fälle zu priorisieren, zu bündeln und den administrativen Prozess zu beschleunigen, um die Bearbeitungseffizienz weiter zu steigern.

Statistische Daten zeigen hohe Ablehnungszahlen

Statistische Auswertungen der letzten zehn Jahre belegen die hohe Quote von Ablehnungen in der Schweiz. Während dieser Zeit erhielten nur 215 Personen aus Algerien, Marokko, Tunesien und Libyen Asyl. Hinzu kamen 283 Personen mit einer vorläufigen Aufnahme. Im selben Zeitraum wurden 17'282 Personen aus der Schweiz ausgewiesen. Ein signifikanter Teil dieser Wegweisungen konnte jedoch nicht vollstreckt werden, da oft Untertauchen oder eine spontane Abreise die Vollziehung verhinderte.

Von den 17'282 Ausweisungen konnte der Kanton St. Gallen allein gegenüber 102 Personen eine Ausschaffung in den Heimatstaat anordnen. Bei 74 dieser Personen erfolgte tatsächlich auch der Vollzug der Abschiebung. Die verbleibenden Fälle blieben oft aus, weil die vom Bund vorgeschriebene maximale Haftdauer zu beachten war. Zudem war der genaue Zeitpunkt der Ausschaffung aufgrund eines längeren Papierbeschaffungsprozesses nicht absehbar, was die Vollstreckung praktisch unmöglich machte.

Finanzielle und personelle Belastung der Kantone

Die St. Galler Regierung sieht die Politik aufgerufen, die Grundlagen im Asyl- und Ausländerrecht weiterzuentwickeln. Es wird eine Ausrichtung gefordert, die den temporären Schutz, eine konsequente Rückkehr und die Reduktion missbräuchlicher Gesuche in den Vordergrund stellt, wobei völkerrechtliche Verpflichtungen strikt gewahrt bleiben müssen. Diese strategischen Anpassungen sollen dazu beitragen, die Effizienz des Systems zu erhöhen und Missbrauch zu verhindern.

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Gleichzeitig wird die strukturelle Situation der Kantone angesprochen. Obwohl das Asylwesen primär Sache des Bundes ist, obliegen den Kantonen und Gemeinden die Aufgaben der Unterbringung, Betreuung und medizinischen Grundversorgung. Diese Zuständigkeit stellt die lokalen Behörden zunehmend vor erhebliche finanzielle, personelle und infrastrukturelle Herausforderungen, die in der aktuellen Diskussion mitberücksichtigt werden müssen.