Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Freitagmorgen sechs Lenker kontrolliert. Vereiste Frontscheiben und Schnee auf dem Dach führten zu Anzeigen und hohen Busse bis 600 Franken.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der vergangenen Woche ein strenges Vorgehen gegen Verkehrsteilnehmer in der Region ergriffen. Am Freitagmorgen wurden sechs Lenkerinnen und Lenker von den Streifenfahrzeugen gestoppt, da ihre Fahrzeuge nicht den geltenden winterlichen Sicherheitsstandards entsprachen. Die Beamten stellten fest, dass die Windschutzscheiben und teilweise auch die Seitenscheiben erheblich mit Eis und Schnee bedeckt waren. Diese Verstösse gegen die Winterfahrordnung führen nun zu Anzeigen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft .

Kontrollen in mehreren Gemeinden

Die Kontrollaktionen der Patrouillen erstreckten sich über mehrere Gemeinden im Kanton St. Gallen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag offiziell bestätigte. Bei allen sechs angehaltenen Fahrzeugen waren die Frontscheiben sowie teils die vorderen Seitenscheiben nur mangelhaft von Eis und Schnee befreit. Zudem führten einzelne Autos erhebliche Mengen an Schnee auf der Motorhaube und auf dem Dach mit. Die betroffenen Personen durften ihre Fahrt erst fortsetzen, nachdem sie die Scheiben vollständig freigekratzt und den Schnee von der Karosserie entfernt hatten.

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Geltende Sicherheitsvorschriften

Die St. Galler Polizei weist in diesem Zusammenhang explizit auf die strikten geltenden Sicherheitsvorschriften hin. Vor der Abfahrt müssen zwingend die Front- und vorderen Seitenscheiben sowie die Seitenspiegel komplett von Eis und Schnee befreit sein. Ebenso müssen Lichter, Blinker und das Kontrollschild frei von Verunreinigungen sein. Auch auf der Motorhaube und dem Fahrzeugdach darf kein Schnee liegen bleiben, da dies andere Verkehrsteilnehmer gefährden kann. Lediglich die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe müssen nicht zwingend freigekratzt werden.

Rechtliche Konsequenzen und Busse

Wer gegen diese Vorschriften verstösst, muss mit massiven finanziellen Konsequenzen rechnen. Die Staatsanwaltschaft droht mit einer Busse bis zu 600 Franken. In schweren Fällen spricht die Staatsanwaltschaft nicht nur eine Geldstrafe aus, sondern verhängt auch eine sogenannte Verbindungsbusse. Dies hat unweigerlich einen Eintrag im Strafregister zur Folge. Die angehaltenen Lenker müssen daher mit Busse in dreistelliger Höhe rechnen, was die finanzielle Belastung für die Betroffenen erheblich erhöht.

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Prüfung des Führerausweises

Neben den direkten Busse greift das System der Kantonspolizei St. Gallen weiter. In jedem Fall prüft das zuständige kantonale Strassenverkehrsamt einen möglichen Führerausweisentzug. Dies stellt eine zusätzliche Sanktionsebene dar, die über die reine Busse hinausgeht. Die Kombination aus Anzeige, hoher Busse und der drohenden Entziehung der Fahrberechtigung unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Verkehrssicherheitsmassnahmen in der kalten Jahreszeit.

Vermeidung von Sanktionen

Um den Eingriffen der St. Galler Polizei vorzubeugen, sollten Fahrzeughalter ihre Fahrzeuge vor jeder Fahrt gründlich reinigen. Die Kantonspolizei St. Gallen rät eindringlich dazu, genügend Zeit für die Schneeräumung einzuplanen. Nur so lässt sich vermeiden, dass die Staatsanwaltschaft oder das Strassenverkehrsamt eingeschaltet werden müssen. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität, weshalb die Kontrollen auch in Zukunft fortgesetzt werden.