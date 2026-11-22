Der Kanton St. Gallen senkt die Motorfahrzeugsteuer, um unerwartete Mehreinnahmen von 15,5 Millionen Franken auszugleichen und die Last für Fahrgemeinschaften zu reduzieren.

Der Kanton St. Gallen wird die Reform der Motorfahrzeugsteuer ein Jahr nach ihrer Einführung erneut korrigieren. Diese Entscheidung fällt notwendig geworden, da die Umstellung auf das neue System zu deutlich höheren Mehreinnahmen führte als ursprünglich projektiert. Die Regierung unter Sicherheits- und Justizdirektor Christof Hartmann reagierte auf die Kritik, indem sie die Steuerlast für Fahrzeugbesitzerinnen und Fahrzeugbesitzer schrittweise senken wird. Ziel ist es, die finanzielle Überlastung einiger Haushalte zu lindern und die Akzeptanz der neuen Regelung wiederherzustellen.

Höhere Einnahmen durch neue Berechnungsgrundlage

Die im aktuellen Jahr eingeführte Motorfahrzeugsteuer sah einen Bonus für sehr effiziente Autos sowie einen zusätzlichen Zuschlag für ineffiziente Fahrzeuge vor. Diese Differenzierung führte dazu, dass viele Halterinnen und Halter für identische Modelle plötzlich deutlich höhere Steuern bezahlen mussten. Die tatsächlichen Mehreinnahmen beliefen sich auf über 15 Millionen Franken. Sicherheits- und Justizdirektor Christof Hartmann erklärte gegenüber SRF, dass ein solches Ausmass der Mehrerträge nicht beabsichtigt gewesen war. Die Regierung betonte, dass die ursprüngliche Intention einer eher ertragneutralen Umsetzung gefolgt war. Stattdessen flossen rund 15,5 Millionen Franken zusätzlich in die Kantonskasse. Diese Entwicklung steht exemplarisch für die Herausforderungen, die bei der Neugestaltung der Steuerstruktur auftreten können.

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Bonusverdopplung und Senkung des Steuerfusses

Um die unerwarteten Einnahmen auszugleichen, hat die Regierung konkrete Korrekturmaßnahmen beschlossen. Ab dem Jahr 2027 soll der Steuerbonus für energieeffiziente Fahrzeuge doppelt so lange gelten wie in der aktuellen Legislatur. Zudem entfällt der Zuschlag für Malus-Fahrzeuge, die vor Oktober 2002 erstmals in Verkehr gesetzt wurden und deshalb keine Energieetikette besitzen. Christof Hartmann betonte, dass die Regierung die geäußerte Kritik ernst genommen hat. Der Steuerfuss wird während drei Jahren von 100 Prozent auf 90 Prozent gesenkt. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass die finanziellen Vorteile der Reform in den kommenden Jahren wieder an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückfließen.

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Regionale Unterschiede im schweizerischen Steuerrecht

Der Sonderfall St. Gallen ist Teil eines bundesweiten Trends zur Überarbeitung der Fahrzeugbesteuerung. Viele Kantone haben in den letzten Jahren ihre Steuersysteme angepasst, da die steigende Zahl von Elektrofahrzeugen traditionelle Modelle infrage stellt. Lange waren E-Autos steuerbefreit, doch dieses Modell führt zu Einnahmeeinbußen, weshalb ein Umdenken stattfand. Eine einheitliche bundesweite Regelung existiert jedoch nicht, da die Motorfahrzeugsteuer Ländersache ist. Die Berechnungsgrundlagen und die Steuerbelastung unterscheiden sich zwischen den Kantonen daher teilweise erheblich. Der Touring Club Schweiz (TCS) hat diese Unterschiede Anfang 2026 in einer Übersicht zusammengestellt, um die Diversität zu verdeutlichen.

Vergleichbare Fälle und politische Diskussionen

Ein Vergleich des TCS zeigt exemplarisch, wie unterschiedlich die Systeme sind. Für ein Tesla Model Y fallen je nach Kanton völlig unterschiedliche Steuern an. Während in Zürich keine Motorfahrzeugsteuer erhoben wird, kostet das gleiche Fahrzeug im Kanton Freiburg laut TCS 921 Franken pro Jahr. Diese Diskrepanzen entstehen, weil einige Kantone vor allem Gewicht und Leistung berücksichtigen, während andere Rabatte oder zeitlich befristete Steuerbefreiungen gewähren. In St. Gallen steht nun die weitere Entwicklung im Raum. Der Kantonsrat muss über die Anpassungen entscheiden. Zudem steht eine grundsätzliche Diskussion über die Zukunft der Motorfahrzeugsteuer an, bei der umstritten ist, ob neben dem Fahrzeuggewicht weiterhin auch die Motorleistung in die Berechnung einfließen soll.