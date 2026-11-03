St. Galler Jäger Urs Britt fordert mehr Hirschabschuss per Petition

Urs Britt reicht eine Petition mit 439 Unterschriften ein, um den Hirschbestand im Kanton St. Gallen zu regulieren und Wälder vor Schäden zu schützen.

Der Wattwiler Jäger Urs Britt hat im Juni eine Petition lanciert, um den Hirschbestand im Kanton St. Gallen aktiv zu regulieren. Mit dem Ziel, Wald und Landwirtschaft vor den Folgen der übermäßigen Wildtierpopulation zu schützen, reichte er die Unterschriftensammlung am 15. Oktober offiziell an den St. Galler Kantonsrat ein. Der Jäger aus der Region argumentiert, dass der aktuelle Zustand der Wälder durch den hohen Bestand an Hirschen massiv gefährdet ist.

Kritik an Abschussregeln und Wildschäden

Britt kritisiert vor allem die geltenden Abschussregeln im Kanton St. Gallen, die ihm als hinderlich für einen effektiven Tierschutz erscheinen. Bevor ein Hirsch-Stier erlegt werden darf, müssen im Kanton zuvor weibliche Hirsche oder Kälber abgeschossen werden. In 30 bis 40 Jagdrevieren im Kanton gibt es jedoch keine Hirschkühe, was dazu führt, dass Jäger vor Herden von Stieren stehen, aber keinen Abschuss vornehmen dürfen. Diese Regel führt dazu, dass der Bestand nicht kontrolliert werden kann.

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Die Folgen dieser Regulierungslücke sind laut Britt im Wald deutlich sichtbar. Hirsche fressen junge Triebe und schälen die Rinde von Bäumen ab, was zum Absterben der Pflanzen führt. Britt schätzt ein, dass die Hälfte der Eiben in seinem Bereich stark beschädigt ist. Er ist überzeugt, dass solange so viele Hirsche vorhanden sind, ein klimafitter Wald nicht möglich ist und viele St. Galler Wälder bereits katastrophal aussehen.

Regionale Unterstützung und Landwirte

Die Petition hat in der Bevölkerung große Resonanz gefunden. Insgesamt 439 Unterschriften sind zusammengekommen, wobei rund drei Viertel dieser Unterschriften aus dem Toggenburg stammen. Neben dem Wald leidet auch die Landwirtschaft unter dem hohen Hirschbestand. Die Tiere fressen Gras auf Wiesen und Alpweiden, verursachen Trittschäden und verunreinigen die Flächen mit ihrem Kot.

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Diese Verschmutzung ist besonders problematisch, wenn das Gras später als Futter für Rinder dient. Von Landwirtinnen und Landwirten erhielt Britt für sein Anliegen zahlreiche zustimmende Rückmeldungen. Die Landwirte bestätigen, dass die Tiere erhebliche Schäden anrichten und die Bewirtschaftung der Flächen erschweren. Britt betont, dass eine zielführende Lösung nur durch eine Anpassung der Abschussquoten erreicht werden kann.

Konflikt mit Forstverwaltung

Britt steht in einer kontroversen Diskussion mit der Forstverwaltung. Er kritisiert, dass sich der Kanton nicht für die Probleme interessiere. Er kann nicht verstehen, dass der Regionalförster Christof Gantner und die Kantonsoberförsterin Caroline Heiri nichts unternehmen. Andere Kantone gehen das Problem aus seiner Sicht konsequenter an und haben effektivere Maßnahmen ergriffen. Britt fühlt sich von den zuständigen Stellen im Stich gelassen.

Um die jungen Pflanzen in seinem eigenen Wald vor Wildschäden zu schützen, zäunt Britt diese einzeln ein. Das funktioniere zwar, sei aber keine langfristige Lösung. Der Kanton übernimmt zwar die Materialkosten, aber nicht die Stunden, die für das Aufstellen und Unterhalten der Zäune nötig sind. Britt möchte, dass die Bevölkerung sieht, wie stark die Bäume und Wälder bereits betroffen sind, und schlägt vor, das Regionalfernsehen TVO einzuschalten.

Weitere Schritte im Kantonsrat

Nun ist der Kantonsrat am Zug, um über die Petition zu entscheiden. Als Nächstes wird die Petition von der Rechtspflegekommission des St. Galler Kantonsrats behandelt. Je nach Entscheid kommt das Anliegen später vor den Kantonsrat. Britt hofft, dass die Kommission Druck auf Gantner und Heiri ausübt, sodass sie einen zusätzlichen Abschuss von Hirsch-Stieren unterstützen.

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Die Situation im Kanton St. Gallen bleibt angespannt, während die Wälder unter dem Frassdruck leiden. Britt bleibt überzeugt, dass sich die Situation mit dem heutigen Umgang mit dem Hirschbestand nicht verbessern wird. Nur durch eine konsequente Regulierung des Bestands sei ein artenreicher und widerstandsfähiger Wald auf Dauer möglich. Die weitere Entwicklung wird von der Entscheidung der Kommission abhängen.