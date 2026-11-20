Die Finanzkommission des Kantons St. Gallen lehnt Kürzungen im Kultur- und Verkehrssektor ab. Statt zehn Millionen Franken müssen andere Stellen Streichungen vornehmen, um das Sparziel zu erreichen.

Die Finanzkommission des St. Galler Kantonsrat s hat sich klar gegen geplante Einsparungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs und der Kulturförderung ausgesprochen. Die Kommission möchte diese sensiblen Bereiche aus dem aktuellen Sparpaket heraushalten und die entsprechenden Maßnahmen streichen. Damit sollen die kulturelle Vielfalt und die regionale Mobilität im Kanton geschützt werden.

Schutz vor Einsparungen im Verkehrs- und Kultursektor

Die Finanzkommission lehnt die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Reduktionen beim öffentlichen Verkehr, bei der regionalen Kulturförderung sowie bei den Kulturinstitutionen strikt ab. Auch die geplante Kürzung der persönlichen Auslagen für Bewohner in Pflegeheimen sowie bei den Fahrdiensten für Menschen mit Behinderung wird von der Kommission nicht mitgetragen. Die Regierung hatte ursprünglich Massnahmen mit einer Gesamtwirkung von sechzig Millionen Franken vorgesehen, die auch diese Sektoren betroffen hätten.

Also read St. Galler Regierung verabschiedet neue Schul- und Musikschulgesetze

Im Detail wollte der Regierungsrat die finanziellen Mittel für die sechs regionalen Kulturplattformen kürzen. Zu den betroffenen Institutionen gehören namhafte Organisationen wie die Kultur Toggenburg, die Rheintaler Kulturstiftung und Südkultur. Zudem sollte eine lineare Reduktion der Staatsbeiträge für die achtzig Kulturinstitutionen, die eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben, umgesetzt werden. Diese beiden Massnahmen werden nun von der Kommission als unzumutbar angesehen und aus dem Paket gestrichen.

Auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs zeigt sich die Kommission widerspenstig gegen die Sparmaßnahmen der Regierung. Der ursprüngliche Plan sah vor, Dutzende von Verbindungen aufzuheben, die als zu wenig ausgelastet galten oder bei denen keine gesetzliche Erschliessungspflicht bestand. Die Kommission lehnt diese Auflösung ab und möchte auch auf den ursprünglich geplanten Ausbau des Angebots nicht verzichten. Dazu gehören insbesondere die zusätzlichen Nachtbusse im Linthgebiet, die von der Regierung gestrichen werden sollten.

Advertisement

Politische Differenzen und Forderungen der Fraktionen

Seit Ende September sorgt ein neues Sparpaket im Kanton St. Gallen für politische Spannungen. Ende Oktober hatten die bürgerlichen Fraktionen von FDP, Mitte-EVP und SVP in einem gemeinsamen Kommuniqué angekündigt, dass sie einen Teil der vorgeschlagenen Massnahmen nicht akzeptieren werden. Die Bürgerlichen betonen, dass sie Korrekturen fordern, aber am generellen Sparziel von sechzig Millionen Franken festhalten wollen.

Sascha Schmid, der Fraktionschef der SVP, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass die von der Regierung vorgeschlagenen Massnahmen den Anschein erweckten, Widerstand zu schüren und die Entlastungsbemühungen des Kantonsrats zu untergraben. Die bürgerlichen Parteien fordern daher, dass die notwendigen Kürzungen ausschliesslich beim Personal in der Kernverwaltung sowie beim allgemeinen Sachaufwand erfolgen sollen. Dies steht im Kontrast zu den ursprünglichen Vorschlägen, die auch die Infrastruktur und soziale Dienste betrafen.

Die Finanzkommission setzt nun ihre eigenen Akzente und listet konkrete Punkte auf, die nicht in die Praxis umgesetzt werden sollen. Neben dem Verkehr und der Kultur gehören auch Massnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft zu den geschützten Bereichen. Die Beiträge für die regionale Biodiversität und Landschaftsqualität, für Strukturverbesserungen wie den Ausbau der Wasserversorgung auf den Alpen sowie für die Innovationsförderung sollen beibehalten werden. Diese Haltung spiegelt den Willen wider, die ländliche Infrastruktur und die biologische Vielfalt im Kanton zu stabilisieren.

Budgetauswirkungen und weitere Schritte bis 2028

Die Streichung der umstrittenen Massnahmen reduziert die Wirkungskraft des Sparpakets um zehn Komma acht Millionen Franken. Der Gesamtbetrag der Einsparungen sinkt damit von ursprünglich sechzig Millionen auf noch fünfzig Komma zwei Millionen Franken. Die Finanzkommission weist jedoch darauf hin, dass für die gestrichenen Vorschläge zwingend Ersatzmassnahmen gefunden werden müssen. Die Regierung ist verpflichtet, zusätzliche Einsparungen in Höhe von zehn Millionen Franken an anderer Stelle zu erarbeiten.

Advertisement

Die Umsetzung dieser zusätzlichen Forderungen ist jedoch an einen bestimmten zeitlichen Rahmen gebunden. Der SVP-Kantonsrat und Präsident der Finanzkommission, Gallus Hälg, erklärte gegenüber Keystone-SDA, dass die Ersatzmassnahmen erst zusammen mit der für 2025 beschlossenen Aufgaben- und Verzichtsplanung umgesetzt werden sollen. Die Regierung muss eine Überprüfung der Staatsaufgaben vornehmen, mit der Prämisse, auf Tätigkeiten und Aufgaben zu verzichten, die über das gesetzliche Minimum des übergeordneten Rechts hinausgehen.

Die Ergebnisse dieser umfassenden Überprüfung soll die Regierung bis Ende 2028 dem Kantonsrat vorstellen. Im Jahr 2027 verändert sich das Budget aufgrund der Anträge der Finanzkommission. Ging die Regierung ursprünglich von einem Ertragsüberschuss von fünfundfünfzig Komma fünf Millionen Franken aus, reduziert sich dieser nun auf noch fünfzig Komma neun Millionen Franken. Über den Voranschlag für 2027, das modifizierte Sparpaket und die Anträge der Finanzkommission wird der Kantonsrat in der Wintersession entscheiden. Diese Sitzung beginnt am dreissigsten November. In den letzten Jahren folgten die drei bürgerlichen Fraktionen mit ihrer klaren Mehrheit jeweils fast ausnahmslos der Linie der Kommission, was die wahrscheinliche Verabschiedung der geänderten Massnahmen begünstigt.