Die St. Galler Festspiele werden 2026 nur alle zwei Jahre stattfinden, und zwar mit Schauspielaufführungen auf freiem Gelände. Der Start der Festspiele ist am 18. Juni. Im Jahr 2024 war der erste Versuch mit einer Opernaufführung auf 1400 Metern Höhe auf der Tannenbodenalp gescheitert, da es zu viel Wetterpech und ein zu geringes Publikumsinteresse gab. Daher wird es keine Ausflüge mehr geben. Die Inszenierungen werden im Stadtpark auf der 'Parkbühne' stattfinden, wo die Science-Fiction-Komödie 'Planet B' von Yael Ronen und Itai Reicher gezeigt wird. Das Stück wurde eigens für den St. Galler Dom entwickelt und ist eine Art Reality-Show, in der von Außerirdischen entschieden wird, welche Spezies auf dem Planeten zum Resonanzraum für das neue Werk des spanischen Choreografen Antonio Ruz wird.

Die St. Galler Festspiele werden 2026 nur alle zwei Jahre stattfinden, und zwar mit Schauspielaufführungen auf freiem Gelände. Der Start der Festspiele ist am 18.

Juni. Im Jahr 2024 war der erste Versuch mit einer Opernaufführung auf 1400 Metern Höhe auf der Tannenbodenalp gescheitert, da es zu viel Wetterpech und ein zu geringes Publikumsinteresse gab. Daher wird es keine Ausflüge mehr geben. Die Inszenierungen werden im Stadtpark auf der 'Parkbühne' stattfinden, wo die Science-Fiction-Komödie 'Planet B' von Yael Ronen und Itai Reicher gezeigt wird.

Das Stück wurde eigens für den St. Galler Dom entwickelt und ist eine Art Reality-Show, in der von Außerirdischen entschieden wird, welche Spezies auf dem Planeten zum Resonanzraum für das neue Werk des spanischen Choreografen Antonio Ruz wird





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