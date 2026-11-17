Am 29. November entscheiden die St. Galler Wähler über zwei Gesetzesänderungen zur Verbesserung der Behindertenhilfe und Kinderbetreuung.

Am 29. November findet im Kanton St. Gallen eine Volksabstimmung zu zwei wichtigen Änderungen im kantonalen Behindertengesetz statt. Die Vorlagen zielen darauf ab, bestehende Hürden abzubauen und die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag zu erleichtern. Ziel ist die Stärkung des selbstständigen Wohnens sowie die finanzielle Entlastung von Eltern, deren Kinder besondere Betreuungsbedarfe haben.

Finanzierungssystem für ambulante Wohnformen

Die erste Vorlage führt ein neues Finanzierungssystem für ambulante Leistungen ein, das die UN-Behindertenrechtskonvention stärker berücksichtigt. Bisher konzentrierte sich die kantonale Finanzierung vorwiegend auf die Unterbringung in stationären Institutionen. Mit der geplanten Gesetzesänderung sollen auch Kosten für das selbständige Wohnen übernommen werden. Die Unterstützung variiert je nach individuellem Bedarf und wird durch einen Unterstützungsplan festgelegt.

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Die Umsetzung erfolgt über eine unabhängige Einschätzungsstelle, die den Unterstützungsplan prüft und dem Kanton den Umfang der notwendigen Maßnahmen empfiehlt. Die Bewilligung der Mittel erfolgt mit einer Begleitgarantie, die eine Planungssicherheit von fünf Jahren gewährleistet. Die Regierung erhofft sich dadurch einen deutlichen Shift von teuren stationären zu kostengünstigeren ambulanten Angeboten.

Kostenprognose und Einsparpotenziale

Obwohl die Ausgaben für die ambulante Betreuung in den kommenden zehn Jahren durchschnittlich um 1,8 Millionen Franken pro Jahr steigen werden, prognostiziert die Regierung langfristig Einsparungen. Durch den Rückgang der teuren Platzierungen in Stationen rechnet der Kanton bis 2034 mit jährlichen Einsparungen von rund 10 Millionen Franken. Der Kantonsrat sprach sich einstimmig für diese Vorlage aus, da keine oppositionellen Stimmen im Parlament vorlagen.

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Finanzielle Unterstützung für Kindertagesstätten

Die zweite Änderung betrifft die familienergänzende Kinderbetreuung (Kita) und adressiert die Mehrausgaben bei der Betreuung von Kindern mit Behinderungen. Bisher waren Eltern oder die Betreuungsangebote für die zusätzlichen Kosten aufgewendet, was den Zugang zu lokalen Angeboten erschwerte. Der Kanton soll künftig diese Mehrkosten übernehmen, sodass Eltern nur noch die regulären Betreuungskosten zahlen müssen.

Diese Maßnahme fördert die Inklusion, indem Kinder mit Behinderungen Kindertagesstätten oder Tagesfamilien in ihrer direkten Wohnumgebung besuchen können. Dadurch verkürzen sich die Wege für Familien und die Inklusion wird bereits im frühen Alter zur Selbstverständlichkeit. Die finanzielle Abdeckung orientiert sich am individuellen Bedarf und beinhaltet auch einen Beitrag für den Koordinationsaufwand durch heilpädagogische Unterstützung.

Umsetzung und finanzielle Folgen für Gemeinden

Der Kanton rechnet bei der Kita-Förderung mit Mehrausgaben zwischen 1,4 und 1,8 Millionen Franken pro Jahr. Im Gegensatz zur ambulanten Wohnförderung müssen die Gemeinden nicht an diesen zusätzlichen Kosten beteiligt werden. Dieser Schritt soll die Chancengleichheit bei der Kinderbetreuung unabhängig vom Wohnort sicherstellen und die administrative Last für die lokalen Kommunen gering halten.